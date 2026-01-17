Sábado – Pense por si

Gronelândia: Costa promete firmeza europeia na defesa do território após tarifas de Trump

O presidente do Conselho Europeu diz estar a coordenar uma resposta conjunta dos Estados-membros.

"O que podemos dizer é que a União Europeia será sempre muito firme na defesa do direito internacional, seja onde for. E, claro, a começar no território dos Estados-membros da União Europeia", prometeu António Costa, numa curta conferência de imprensa após a assinatura do histórico acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul.

"Por agora, estou a coordenar uma resposta conjunta dos Estados-membros da União Europeia sobre este tema", disse o ex-primeiro-ministro.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, disse este sábado que de 10%, a partir de fevereiro, sobre mercadorias de oito países europeus, devido à oposição ao controlo dos Estados Unidos sobre a Gronelândia.

