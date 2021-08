Ouvida nova explosão em Cabul

As mais lidas

Uma explosão foi ouvida este domingo à tarde em Cabul, segundo jornalistas da agência de notícias AFP, três dias depois de um ataque no aeroporto da capital afegã ter causado mais de 60 mortos. Neste momento estão vários países a concluir as operações de retirada de militares e civis daquele país. É ainda desconhecida a causa desta nova explosão.







Após o ataque no aeroporto de quinta-feira, reivindicado pelo Estado Islâmico de Khorasan (ISKP, na sigla em inglês), o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que planeia retirar as suas tropas do país em 31 de agosto, alertou que um novo ataque iminente era "muito provável".