A sargento que dava colo aos bebés afegãos morreu a fazer o que mais gostava

Nicole Gee, 23 anos, é uma dos 13 militares norte-americanos que morreram no atentado no aeroporto de Cabul, na quinta-feira. Nas redes sociais partilhava o trabalho que tinha na capital afegã.

"Era uma luz neste mundo negro." Nicole Gee é descrita desta forma pela sua melhor amiga. A sargento dos Marines é uma dos 13 militares norte-americanos mortos na sequência do atentado bombista junto ao aeroporto de Cabul, na passada quinta-feira, que provocou pelo menos 170 mortos e centenas de feridos.



Aos 23 anos, tinha sido promovida no início de agosto a sargento. E na missão de retirada de civis de Cabul era frequente vê-la a ajudar bebés, meninas e todos os procuravam conforto. Nas suas redes sociais, Nicole partilhava alguns dos momento da última missão. A 21 de agosto partilhava uma imagem com um bebé ao colo. Apesar da farda militar e das armas em redor, a expressão da jovem militar era tudo menos rígida. Na legenda: "Amo o meu trabalho."



Na sua última partilha no Instagram, três dias antes de morrer, Nicole garantia a segurança de um grupo de refugiados a entrar para um avião.