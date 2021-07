Justiça francesa exige a Twitter informação sobre meios de combate a ódio 'online'

A justiça francesa ordenou esta terça-feira à empresa Twitter que apresente a associações de luta contra a discriminação, num prazo de dois meses, documentos que pormenorizem os seus meios de combate ao ódio 'online'.







REUTERS/Kacper Pempel/Illustration/File Photo

Seis associações apresentaram queixa da rede social em Paris, em maio de 2020, considerando que a empresa não cumpria, "há muito e de forma persistente", as suas obrigações de moderação, e exigindo que fosse ordenada uma auditoria para, em seguida, utilizarem os respetivos resultados para instaurar um processo.Na sua decisão, o tribunal ordenou à empresa Twitter International para transmitir, a partir de maio de 2020, "qualquer documento administrativo, contratual, técnico ou comercial relativo aos meios materiais e humanos utilizados no âmbito do serviço Twitter para combater a difusão das infrações de apologia de crimes contra a humanidade, incitação ao ódio racial, ao ódio a pessoas em virtude do seu sexo, da sua orientação ou identidade sexual, incitação à violência, nomeadamente violência sexual e sexista, bem como atentados à dignidade humana".A empresa deverá igualmente, acrescentou o tribunal, fornecer informação pormenorizada sobre "o número, a localização, a nacionalidade, a língua das pessoas afetas ao tratamento das denúncias feitas pelos utilizadores da plataforma francesa, o número de denúncias e os critérios e o número de remoções subsequentes".O juiz ordenou ainda à rede social que comunique "o número de informações transmitidas às autoridades públicas competentes, em particular ao ministério público".