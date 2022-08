Tatiana Navka esteve na Grécia e na Turquia. As suas viagens de luxo foram criticadas tanto pela Ucrânia como pela Rússia.

Mulher de porta-voz do governo russo apanhada a partir pratos na Grécia

A mulher do porta-voz do governo de Vladimir Putin foi filmada a partir pratos durante as suas férias na Grécia. Na Rússia, Tatiana Navka está a ser alvo de críticas por ter escolhido um país da NATO, que apoia a Ucrânia desde o início da invasão. Contudo, já é a segunda vez que passa férias num país pertencente à aliança atlântica desde que a guerra teve início.