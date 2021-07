Os motivos dos protestos em Cuba: Falta de comida, vacinas e descontrolo da pandemia

As infeções estão a aumentar em Cuba, o serviço de saúde começa a não conseguir dar resposta e a crise chega ao prato. Os cubanos pediram "pátria e vida" e em vez de "pátria ou morte", como aconteceu em 59.

Na revolução de 59, os cubanos gritavam "pátria ou morte". Este domingo, mais de 50 anos depois, ouvia-se pelas ruas de Cuba "pátria e vida". A escassez de alimentos num país que importa mais de metade daquilo que consome tem vindo a aumentar depois do encerramento de fronteiras, provocado pela pandemia. A somar à falta de comida, existe ainda a escassez de vacinas contra a covid-19 e um sistema de saúde que não está a ser capaz de dar resposta ao aumento do número de casos positivos registados nas últimas semanas.

Alimentos, vacinas e cuidados de saúde foram os três principais motivos que levaram milhares de pessoas para as ruas no passado domingo. Destes protestos contra o governo resultaram dezenas de feridos e de detidos. E estes foram, aliás, os maiores protestos desde a década de 90, altura do maleconazo, em 1994. "Liberdade" e "Abaixo a ditadura" foram algumas das palavras que se ouviram em várias cidades cubanas, cujos vídeos foram amplamente divulgados nas redes sociais.

No ano passado, Cuba conseguiu controlar a situação da pandemia, mas rapidamente perdeu o controlo. No dia em que decorreram os protestos, foi registado um novo recorde de novos casos. Os dados indicavam um total de 6.923 infeções e 47 mortes. Apesar da escassez de vacinas, Cuba desenvolveu uma vacina contra a covid-19, a Abdala, tornando-se assim o primeiro país latino-americano a conseguir produzir uma vacina. Dias antes da manifestação, o governo cubano anunciou que o fármaco estava concluído, faltando, no entanto, a aprovação da Organização Mundial da Saúde (OMS).