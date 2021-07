Cubanos protestaram, mas o governo silenciou-os nas redes sociais

As manifestações que aconteceram no domingo foram amplamente divulgadas nas redes sociais, mas a arma usada pelos cubanos foi-lhes tirada. Cuba acordou na segunda-feira sem internet móvel e as notícias chegam agora a conta-gotas. Há relatos de centenas de detenções, incluindo jornalistas, mas ainda sem números concretos. A repressão nas ruas é também descrita por alguns jornalistas que se encontram no país.



A internet só chegou a Cuba em 2018 e ainda não está ao alcance de todas as pessoas, uma vez que é ainda um serviço considerado caro. Agora, esta forma de repressão que tenta silenciar o que se passa no interior de Cuba, torna mais difícil perceber como está verdadeiramente a situação. O controlo das aplicações de redes sociais não é, no entanto, uma forma nova de controlo, uma vez que é utilizado na China e na Coreia do Norte.

Além da grave crise económica e de saúde pública, agudizada pela pandemia, Cuba mergulha numa crise política. A manifestação de domingo foi a maior desde a década de 90 e, sem Fidel Castro no poder, os cubanos pedem agora a revolução que nunca chegou à ilha. O governo comunista respondeu, no entanto, com uma forte presença policial e apelou aos apoiantes do governo para que não tenham medo e enfrentem os manifestantes. "Convocamos todos os revolucionários do país, todos os comunistas, a tomarem as ruas", disse o presidente cubano, Miguel Díaz-Canel. Enquanto aumenta a tensão nas ruas, o número de infeções por covid-19 tem atingido novos máximos todos os dias.