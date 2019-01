Beijo entre marinheiro e namorado indigna norte-americanos

Muitos norte-americanos se mostraram incomodados pela recriação de uma fotografia de um beijo icónica por um casal homossexual.

Em 1945, no final da II Guerra Mundial, o fotógrafo Alfred Einsenstaedt captou uma das fotografias mais famosas da história. Um marinheiro beijava a sua namorada no centro de Times Square, em Nova Iorque. A re-encenação da mesma fotografia por um casal homossexual, depois de um dos homens ter voltado de uma missão naval de sete meses, foi mal recebida nos EUA e reabriu o debate sobre a aceitação da homossexualidade no país.



Bryan Woodington esteve sete meses longe de casa, a bordo do navio USS The Sullivans. Quando chegou de novo aos EUA, reencenou a mítica fotografia de Einsenstaedt que foi publicada na extinta revista Life com o título "Kissing Sailor" ("Marinheiro beijoqueiro", em tradução livre). A fotografia de Woodington e do seu namorado foi partilhada pela Marinha norte-americana na sua página oficial de Facebook.



As críticas não tardaram a surgir na página, com dezenas de comentários homofóbicos a serem publicados, questionando o objetivo de publicar aquela fotografia, alegando um ataque aos valores da família tradicional norte-americana. No entanto, registaram-se também comentários de apreço pela publicação da fotografia do casal homossexual.



A imagem foi partilhada por diversos meios de comunicação social, entre os quais, a estação televisiva regional WJXT, que transmitiu a fotografia durante a sua emissão. Dezenas de e-mails e telefonemas foram recebidos, feitos por espetadores descontentes com a imagem. "Pensava que este era um canal de notícias que era amigo das famílias", disse um dos espetadores, citado pela televisão CNN.



Muitos dos que se mostraram



A fotografia original mostra um marinheiro norte-americano a beijar uma mulher na praça de Nova Iorque, depois de regressar a casa. A sua chegada coincidiu com o dia da vitória dos EUA sobre o Japão.