Os crimes que ensombram a presidência de Trump, em detalhe

abuso de poder e obstrução ao Congresso. Mas o querem dizer estes crimes? E já aconteceram no passado? O contexto histórico explica o que esté em causa no processo de destituição do líder da Casa Branca.

impeachment , estão duas acusações:

Num contexto de impeachment, explica a Reuters, o abuso de poder é geralmente definido como o uso dos vastos poderes da presidência para benefício pessoal. O abuso de poder não está especificamente mencionado na Constituição norte-americana como um motivo para a destituição presidencial, que define que um presidente por ser destituído por "traição, suborno ou outros crime s e contraordenações graves". Porém, especialistas em direito citados pela agência noticiosa, explicam que os "pais fundadores" dos EUA pretendiam que a expressão "outros crimes e contraordenações graves" incluísse os crimes de abuso de poder.

Abuso de poder, a opinião dos pais fundadores dos EUA

Em 1788, o "founding father" Alexander Hamilton escreveu que os processos de destituição deviam aplicados para decidir "delitos que resultassem da má conduta de homens públicos, ou seja, casos de abuso ou violação da confiança pública".

O inquérito para destituição arrancou no início de outubro com acusações de que o presidente dos EUA teria pressionado o seu homólogo da Ucrânia, Volodymyz Zelensky, para investigar a atividade, junto de uma empresa ucraniana envolvida em casos de corrupção, do filho de um rival político, Joe Biden. Ouvido pela Reuters, o professor de Direito na Universidade de Georgetown Louis Michael Seidman não tem dúvidas que esta acusação encaixa naquilo que os fundadores consideravam ser crimes que levam à destituição. "Se foi realmente isto [que está na acusação] que aconteceu, trata-se de algo que está no centro da definição de impeachment", assegurou.

O abuso de poder foi um dos artigos usados no processo de destituição de Richard Nixon, que acabou por se demitir antes da votação das acusações. Também Bill Cliton foi acusado de abuso de poder ao ver-se envolvido num escândalo sexual com a estagiária Mónica Lewinsky. Esta acusação acabou por cair e Clinton foi acusado de perjúrio e obstrução à justiça. No Senado, os democratas ilibaram-no.

Obstrução, tal como Nixon

Trump, que sempre defendeu estar inocente, recusou colaborar com as investigações em curso. A Casa Branca também se recusou a fornecer os documentos exigidos pelos investigadores e instruiu os principais assessores e funcionários do governo a não testemunhar. O presidente dos EUA acabou, assim, por ser acusado de obstrução. Tal como Nixon, que ignorou intimações para entregar gravações incriminatórias.

De acordo com a lei norte-americana, citada pela Reuters, a obstrução é uma contraordenação que define quem de forma voluntária recusa fornecer testemunhos ou documentos ao Congresso. A obstrução à justiça é um crime diferente e mais amplo, que significa a "interferência na gestão ordenada da lei e da justiça".

Na altura, a Casa Branca explicou que não participava no processo em causa porque este não tinha legitimidade. "Como não tem fundamento constitucional legítimo ou a menor aparência de imparcialidade (...), o poder executivo não pode ser obrigado a participar", disse Pat Cipollone, advogado e conselheiro da Casa Branca, numa carta enviada à presidente democrata da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi.