A acusação de Donald Trump seguiu por um meio pouco tradicional da comunicação deste presindete norte-americano. Em carta endereçada à presidente da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi, na véspera de a câmara baixa do Congresso votar dois artigos de impeachment, o chefe de Estado fala numa "tentativa de golpe ilegal e partidária" e num ataque "à democracia americana". Trump volta a negar ter feito algo de errado.A carta de seis páginas escrita por Donald Trump e que contém vários adejetivos e pontos de exclamação acusa os representantes da câmara baixa de "violar os juramentos de posse" e de "romperem a lealdade à Constituição" ao declararem "guerra aberta à democracia americana". Trump diz mesmo que estes representantes vêem a democracia norte.americana como um inimigo a abater. A carta foi divulgada por vários meios de comunicação norte-americanos.Trump diz mesmo que este processo de impeachment é um "abuso de poder inconstitucional e sem precedentes" nos cerca de 250 anos de democracia nos EUA. Trump diz até que os os acusados nos julgamentos das bruxas Salem tiveram direito a um processo mais justo. Este caso diz respeito a um caso ocorrido em 1692 em que mulheres foram acusadas de bruxaria por "evidências espectrais". As "bruxas de Salem" foram enforcadas e esmagadas. A presidente da câmara de Salem, Kim Driscoll, reagiu inclusivamente a esta carta afirmando que o presidente deveria estudar a história do país, já que aquelas mulheres morreram "processo legalmente dúbio que não tem qualquer semelhança com o impeachment transmitido pela televisão".Admitindo que a carta não irá mudar o resultado da votação desta quarta-feira, o presidente explicou que decidiu enviá-la por razões históricas e para deixar por escrito as suas ideias sobre o assunto. Mas o presidente dos EUA acredita que esta tentativa de "golpe" só o vai reforçar nas eleições presidenciais do próximo ano. "Não tenho dúvidas de que os americanos vão responsabilizá-la a si e aos democratas pelo resultado das eleições de 2020. Não vão perdoar a vossa perversão da justiça e abuso de poder", afirma o presidente.Os democratas acusam Trump de ter abusado do poder garantido pela presidência ao pedir a Kiev para investigar Joe Biden, um dos candidatos pelo partido democrata. Trump terá telefonado ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, pressionando-o para que investigasse a atividade de Hunter Biden junto de uma empresa ucraniana envolvida num esquema de corrupção. Os democratas dizem ainda que o presidente procurou reter um pacote de ajuda financeira até que Zelenskiy anunciasse essa investigação, o que constitui um abuso do exercício de poder.