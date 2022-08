Olena Zelenska: “O nosso filho quer ser soldado”

Uma entrevista com a primeira-dama da Ucrânia, Olena Zelenska, sobre a guerra, estudar com os filhos em casa e os esquadrões da morte russos.

O arame farpado, os sacos de areia e as posições de snipers no complexo presidencial da Ucrânia são um fundo dramático para uma sessão fotográfica. Olena Zelenska parece esgotada ao aparecer com um vestido solto, azul-elétrico, a segurar um par de sapatos de salto alto para calçar quando posar para as fotografias. A primeira-dama ucraniana reconhece não gostar de dar entrevistas.