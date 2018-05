OPINIÃO: As lições que a ETA deixa, por Eduardo Dâmaso

"Todo o processo político de ataque à violência etarra demonstra que o caminho certo para combater o terrorismo é a via da repressão policial e judicial dentro dos mecanismos legais de um Estado de direito democrático e a necessária firmeza política."

O anúncio da dissolução da ETA abre um ciclo novo em Espanha – que se vinha já a desenhar desde que o grupo terrorista anunciou o abandono das armas - e deixa para a história uma grande lição sobre o combate a este tipo de organizações terroristas. Todo o processo político de ataque à violência etarra demonstra que o caminho certo para combater o terrorismo é a via da repressão policial e judicial dentro dos mecanismos legais de um Estado de direito democrático e a necessária firmeza política.

Foi a grande experiência de polícias e magistrados espanhóis que permitiu ao Estado espanhol combater com eficácia um terrorismo de matriz e organização completamente diferente, que foi aquele que matou mais de 200 inocentes com as bombas de deixadas nos comboios de Atocha, El Pozo de Tio Raimundo e outros pontos da periferia de Madrid, em Março de 2014. Quando o mesmo Estado espanhol se aventurou por outros caminhos, como foi a organização de grupos paramilitares antiterroristas, o próprio Estado de Direito Democrático saiu ferido do combate.

O caminho da investigação criminal é o meio proporcional, adequado e necessário para combater esse velho terrorismo nacionalista do século XX. Também o será para combater o terrorismo islâmico, pelo menos em geografias ocidentais não abaladas pela pura lógica da guerra, como a Síria, o Iraque, o Sudão, entre outras, onde prevalecem outros meios de natureza militar que, no entanto, nunca devem ultrapassar os mesmos critérios de adequação, proporcionalidade e necessidade nos meios de resposta. Ou seja, devem sempre prevalecer critérios oriundos do direito e não apenas da pura lógica militar.

Daí a importância dos sucessivos pactos antiterrorismo assinados pelo PSOE e PP e a de processos como os que foram lançados pelo poder judicial, personificado em Baltazar Garzón e noutros juízes de grande coragem, contra a violência de rua, principal fermento de radicalização da causa independentista junto da juventude basca, conhecida como ‘kale borroka’.

Foi igualmente decisiva a ilegalização do Batasuna e a criação dos mecanismos políticos que aprofundaram a autonomia do País Basco, aumentando o campo do nacionalismo moderado, com a consequente diminuição do apoio social ao terrorismo.

A mobilização da cidadania no País Basco e fora dele foi, aliás, a chave mais decisiva. Depois do assassinato do jovem Miguel Angel Blanco, vereador em Ermua, a indignação popular contra a ETA nunca mais parou. A organização terrorista foi empurrada para divisões fortíssimas entre os históricos que tinham iniciado a acção directa em finais dos anos sessenta e os jovens lobos de segunda e terceira geração sedentos de sangue que perpetraram alguns dos mais sanguinários atentados dos últimos trinta anos. A par disso, nunca mais parou a mobilização popular contra a ETA, atingindo patamares gigantescos em Março de 2014 quando ainda não era claro que a matança de Atocha tinha o dedo islâmico e toda a Espanha acreditava ter sido a ETA.

O Estado espanhol teve a atitude certa quando explorou as virtualidades do consenso entre as principais forças políticas e abandonou os caminhos tortuosos da delinquência de Estado, protagonizada pelos governos de Felipe González quando inspiraram a criação dos GAL, a tal força de mercenários contratados para matar militantes bascos, não necessariamente etarras. Tanto o PP, com Aznar, como o PSOE, de Zapatero, negociaram uma plataforma política que permitiu dar uma resposta de Estado ao terrorismo da ETA, retirando a questão do confronto partidário, até porque foi isso que a sociedade espanhola lhes exigiu.

Foi este o desafio que se voltou a colocar a Zapatero e a Mariano Rajoy, em 2004, e que foi marcando toda a política espanhola na última década. O PP não se reconciliou com a derrota eleitoral de 2004 e barricou-se numa posição maximalista, acusando o PSOE de estar mais interessado em negociar com a ETA do que em eliminá-la pela via da repressão. Mais de 40 anos de história demonstraram que o PP estava errado e Rajoy acabou por estender a mão ao PSOE para a longa caminhada que culminou num processo de paz. Só assim conseguiram aniquilar as últimas réstias do nacionalismo totalitário deixado por esse misto de vidente e profeta místico que era Sabino Arana, em cujas doutrinas a maioria dos bascos nunca se reviu mas que foi, décadas a fio, o grande inspirador da violência etarra.