Um avião C-130 da Guarda Aérea Nacional norte-americana despenhou-se, esta quarta-feira, perto do aeroporto internacional de Savannah, na Geórgia, sudeste dos Estados Unidos.Segundo os media norte-americanos, estão confirmadas cinco vítimas mortais, desconhecendo-se ainda quantas pessoas iam a bordo.Um jornal local, o Savannah Morning News, noticiou que o avião se despenhou no cruzamento de duas estradas, perto do aeroporto, cerca das 11h30 locais (16h30 em Lisboa).