A organização terrorista ETA, que em cinco décadas matou mais de 850 pessoas, fez agora um pedido de desculpas. Contudo, com uma ressalva – o perdão é dirigido apenas a "cidadãos e cidadãs sem responsabilidade alguma no conflito". Num comunicado avançado esta sexta-feira pelo jornal, a ETA reconheceu "os danos causados no percurso da sua trajectória armada".

"Temos consciência que durante este largo período provocámos muita dor, inclusive muitos danos que não têm solução. Queremos mostrar respeito pelos mortos, pelos feridos, e pelas vítimas que as acções da ETA provocaram. Temos muita pena, de verdade", escreveu a organização, que prevê anunciar a sua dissolução no primeiro fim-de-semana de Maio.

Mas o pedido de desculpas não é para todos. "Sabemos que a nossa actuação prejudicou cidadãos e cidadãs sem responsabilidade alguma. Mas também provocámos graves danos que não têm volta atrás. A estas pessoas e aos seus familiares pedimos perdão". Aos agentes de segurança – polícia e militares – e aos políticos assassinados, a ETA limita-se a reconhecer "danos causados".

"É um exercício necessário conhecer a verdade de forma construtiva, sarar feridas e construir garantias de que esse sofrimento não volta a acontecer. Dando uma solução democrática ao conflito político pode construir-se a paz e alcançar liberdade", conclui o comunicado da organização terrorista.