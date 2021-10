Ex-secretária de campo concentração foge do lar para não ir a julgamento

Irmgard Furchner, de 96 anos trabalhou como secretária de um comandante num campo de concentração nazi e ia ser julgada esta quinta-feira por estar associada à morte de milhares de pessoas, na Alemanha. A idosa ainda tentou fugir, mas foi apanhada horas depois pelas autoridades alemãs.

Começou a trabalhar aos 18 anos no campo de extermínio de Stutthot como secretária do comandante Paul Werner Hoppe, na cidade polaca de Gdanask que na altura era ocupada pela Alemanha. Ia ser julgada na quinta-feira sob a acusação de ajudar e encorajar o assassinato de milhares de prisioneiros, mas não chegou a aparecer no tribunal.

O porta-voz do tribunal, Frederike Milhoffer declarou que a mulher apanhou um táxi na residência para idosos onde viva, em Itzehoe, a norte de Hamburgo, em direção ao metro e que um mandado de captura tinha sido emitido. A idosa não chegou longe, uma vez que naquele dia, horas mais tarde, Milhoffer anunciou que Irmagard Furchner foi apanhada.