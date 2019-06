O Conselho de Segurança das Nações Unidas vai reunir-se nesta quinta-feira de emergência depois de dois petroleiros terem sido atacados no golfo de Omã, perto do estreito de Ormuz.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, já condenou os ataques numa reunião do Conselho de Segurança sobre cooperação entre as Nações Unidas e a Liga Árabe, afirmando que acompanha "profunda preocupação" o incidente e lembrou que "o mundo não pode permitir-se a um confronto de grande escala no Golfo Pérsico".

As autoridades iranianas reagiram com desconfiança à informação divulgada pela Marinha dos EUA, por considerarem conveniente os ataques terem sido perpetrados precisamente quando primeiro-ministro japonês está em Teerão para tentar mediar a relação tensa entre aquele país e Washington.

"A palavra suspeita não é suficiente para descrever os acontecimentos contra os dois petroleiros - um deles japonês - que ocorreram enquanto o primeiro-ministro [japonês] se reunia" com o guia supremo iraniano em Teerão, escreveu Mohammad Javad Zarif, ministro do Irão.

Por sua vez, o guia supremo ayatollah Ali Khamanei garantiu que se o Irão quisesse procurar armas nucleares "os Estados Unidos nada poderiam fazer" para os deter, embora garanta que não é essa a intenção do país.





Reported attacks on Japan-related tankers occurred while PM @AbeShinzo was meeting with Ayatollah @khamenei_ir for extensive and friendly talks.



Suspicious doesn't begin to describe what likely transpired this morning.



Iran's proposed Regional Dialogue Forum is imperative. — Javad Zarif (@JZarif) 13 de junho de 2019

