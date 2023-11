ONU aproveita trégua para levar ajuda ao norte de Gaza e limpar abrigos

Um número recorde de 187 camiões com ajuda humanitária entrou em Gaza no segundo dia da trégua entre Israel e Hamas, tendo 61 deles chegado ao norte da Faixa de Gaza, principal zona de hostilidades, informou hoje a ONU.







Israel Defense Forces/Handout via REUTERS

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

No relatório diário da situação no terreno, o Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários da ONU (OCHA) adiantou que aproveitou também a pausa humanitária no conflito para limpar 400 toneladas de lixo acumulado há semanas nos abrigos.Os 61 camiões, enviados pelo Crescente Vermelho Palestiniano, levaram alimentos, água, medicamentos e material de emergência para o norte da Faixa de Gaza, controlada pelas forças israelitas, que continuam a ordenar a retirada dos palestinianos para o sul, acrescentou o OCHA.No segundo dia de tréguas, foram também entregues 129.000 litros de combustível, essenciais para o funcionamento dos hospitais, das instalações de dessalinização e de outras instalações, bem como quatro autotanques de gás de cozinha, segundo a ONU.A trégua nos combates e nos bombardeamentos, que, segundo a ONU, está a ser efetivamente aplicada, permitiu também que a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente (UNRWA) e outros agentes humanitários realizassem 30.000 consultas médicas e prestassem apoio psicossocial aos deslocados internos, refere o relatório.Segundo a ONU, os deslocados na Faixa de Gaza são já cerca de 1,7 milhões, quase 80% da população total do enclave.Nos postos de controlo de segurança que dividem de facto Gaza em duas metades, as forças israelitas continuam a impedir a passagem do sul para o norte e a efetuar detenções, refere o relatório.A ONU reiterou a preocupação com as crianças que são separadas dos pais nestes postos de controlo e obrigadas a caminhar sozinhas para o sul, e observou que é urgente criar equipas de proteção e dar resposta às suas necessidades específicas.No sábado, recordou a ONU, o Hamas libertou 17 reféns (13 israelitas, um deles uma luso-israelita, e quatro tailandeses), enquanto Israel libertou 39 detidos das suas prisões (seis mulheres e 33 crianças).Além disso, 15 feridos e doentes, juntamente com familiares e pessoal médico, deixaram Gaza em direção ao Egito.