OnlyFans já não vai proibir pornografia na sua plataforma

O OnlyFans decidiu que afinal não vai proibir os conteúdos pornográficos na sua plataforma. As reações negativas dos seus utilizadores levaram a plataforma a repensar a decisão de banir conteúdos de teor explícito, uma vontade que foi apresentada a semana passada e entretanto abandonada.



Através do Twitter, a empresa revelou que conseguiu recolher o suficiente para suportar a comunidade de criadores de conteúdos da plataforma.



"De forma a garantir a sustentabilidade de nossa plataforma a longo prazo e continuar a abrigar uma comunidade inclusiva de criadores e fãs, devemos fazer evoluir as nossas diretrizes de conteúdo", afirmou o OnlyFans em comunicado emitido a semana passada. "O OnlyFans continua comprometido com os mais altos níveis de segurança e moderação de conteúdo em qualquer plataforma de redes sociais. Todos os criadores são verificados antes de enviar qualquer conteúdo para o OnlyFans, e todo o conteúdo carregado é analisado por sistemas automatizados e moderadores humanos", assegurava a plataforma.