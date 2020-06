ONG distribuiu 12,5 milhões de refeições a crianças moçambicanas em 2019

A Ajuda de Desenvolvimento de Povo para Povo (ADPP), organização não-governamental moçambicana, distribuiu mais de 12,5 milhões de refeições a 88.100 crianças na província de Maputo, sul do país, no último ano, foi hoje anunciado.

O apoio alimentar inseriu-se no projeto de alimentação escolar "Comida para o saber", tendo sido abrangidos alunos de 271 escolas dos distritos de Moamba, Matutuíne, Magude e Manhiça, diz a nota.

Ainda no âmbito da educação, a ADPP prestou ajuda multiforme a 5.134 alunos e apoiou na graduação de 1.291 professores de diversos graus de ensino de vários pontos do país.

Um total de 57 estudantes foram formados no Instituto Superior de Educação e Tecnologia (ISET) no ano passado, com a ajuda daquela organização.

No setor da saúde, a intervenção da ADPP permitiu que 241.839 pessoas recebessem ajuda no programa de VIH/Sida, 102.016 na tuberculose e 650 mil nas campanhas contra a malária.

Na província de Nampula, norte do país, 118 mil mulheres gestantes e lactantes, 260 mulheres adolescentes e 164 mil crianças com menos de dois anos beneficiaram de um projeto de nutrição.

A ADPP beneficiou 34.250 camponeses com programas na agricultura, que desenvolveu em 2019 em quatro províncias do centro e norte do país.