Donald Trump anunciou na sexta-feira que tinha testado positivo para a Covid-19 e os EUA ficaram em alerta. O presidente norte-americano vai agora passar os "próximos dias" na suíte presidencial de um hospital militar, com tratamentos como Remdesivir e cocktails experimentais de anticorpos. Além de Trump, pelo menos nove figuras próximas do presidente estão também infetadas, incluindo a primeira-dama, Melania Trump.

Ao todo, Trump esteve em 9 cidades de 8 estados norte-americanos entre 25 de setembro e 1 de outubro, a noite em que anunciou que havia testado positivo. Fez mais de 5 mil quilómetros em viagens, o equivalente a dez viagens da ponta Norte de Portugal em Melgaço e a ponta Sul do país em Santa Maria, no Algarve.

Privou com, pelo menos, 43 diferentes figuras familiares e do Partido Republicano, além de Joe Biden e a mulher, Jill, e o moderador Chris Wallace, no debate presidencial da passada terça-feira.

O anúncio do chefe da Casa Branca lançou o alerta entre republicanos e todas as figuras que estiveram junto do presidente norte-americano estão a ser testadas. Várias apresentaram testes negativos, como o vice-presidente de Trump, Mike Pence, e a sua mulher, Karen, ou os filhos e genro de Trump, Ivanka e Barron Trump ou Jared Kushner.

No entanto, tal não é garantia que não tenham sido expostos ao vírus, apenas que este não se manifesta ainda, uma vez que podem demorar vários dias até que sintomas do novo coronavírus se manifestem ou levem a um teste positivo. Cada pessoa testada após apenas um dia depois da exposição ao vírus irão receber um teste negativo, mesmo que estejam infetados.

Onde esteve Trump na semana antes de testar positivo?

Antes do primeiro debate presidencial frente ao democrata Joe Biden, para as eleições de 3 de novembro nos EUA, Trump esteve em vários comícios, eventos e angariações de fundo – sempre com grandes multidões e muitas das vezes sem máscara.

Na sexta-feira da semana passada, dia 25 de setembro, Trump esteve na Flórida para um evento da Latinos por Trump e viajou depois para Atlanta, com Jared Kushner (que testou negativo para a Covid-19) para um evento de campanha onde esteve com senadores e governadores do estado de Georgia, que testaram negativo.

Uma viagem para Washington levou-o a uma angariação de fundos de campanha com apoiantes, onde esteve Ronna McDaniel, presidente do Comité Nacional Republicano, e que entretanto testou também positivo para a Covid-19. Este é o primeiro contacto de Trump com um caso conhecido do vírus e ambos não se voltariam a encontrar durante a última semana.

À noite, Trump teve um comício de campanha em Virginia onde estiveram também Hope Hicks, conselheira que testou positivo à Covid-19 horas antes do presidente, além de Mike Pence, o chefe de funcionários da Casa Branca, Mark Meadows, e o chefe de comunicação social da Casa Branca, Dan Scavino, que testaram negativo para o novo coronavírus.

No passado sábado, dia 26 de setembro, Trump teve o seu encontro na Casa Branca com a juíza por si nomeada para o Supremo Tribunal dos EUA, Amy Coney Barrett, onde também estiveram as famílias de ambos e mais de 200 pessoas.

Poucos usaram máscara e na cerimónia estiveram sete pessoas que viriam a testar positivo à Covid-19: Donald Trump e a mulher, Melania, o senador de Utah, Mike Lee, o presidente da Universidade de Notre Dame, John Jenkins, o senador da Carolina do Norte, Thom Tillis, o conselheiro de Trump, Chris Christie, e Kellyanne Conway, diretora de campanha de Trump em 2016 e atual conselheira.

Entre o encontro nos jardins da Casa Branca e a cerimónia de nomeação de Coney estiveram sete pessoas que testaram negativo à Covid-19, incluindo a juíza: William Barr, procurador-geral dos EUA; Mark Meadows novamente, Mike Pence e a mulher, Karen, o senador do Nebraska, Ben Sasse, e Kelly Loeffler, senadora da Geórgia com quem Trump já tinha estado no dia anterior. Quatro pessoas – incluindo a filha de Trump, Tiffany – não foram ainda testadas.

Nessa mesma noite de sábado, Trump esteve com milhares de apoiantes em Middletown, Pensilvânia, onde muitos estavam sem máscara. O próprio governador do estado, o democrata Tom Wolf, indicou ser "grave que o presidente insista nestes eventos sem qualquer preocupação pelo distanciamento social".

No domingo, dia 27 de setembro, fez uma visita ao seu clube de golfe em Virginia, o Trump National Golf Club, e à tarde deu uma conferência de imprensa na Casa Branca em que estiveram presentes o seu advogado, Rudolph Giuliani, que testou negativo à Covid-19, mas também o conselheiro Chris Christie, que testou positivo. Esteve também a sua porta-voz na Casa Branca, Kayleigh McEnany.

Foi com Christie e Giuliani que Trump começou a preparar o primeiro debate presidencial frente a Joe Biden, que se realizaria daí a dois dias em Cleveland, no estado de Ohio. Christie contou ao programa da Fox News "Good Morning America" que cinco ou seis pessoas estiveram com o presidente e que ninguém usou máscaras.

Na noite desse dia, Trump e Melania estiveram com Mike e Karen Pence, que testaram negativo à Covid-19, numa receção na Casa Branca em honra a militares que morreram em serviço.

Na segunda-feira de dia 28 de setembro, o dia antes do debate com Biden, Trump esteve na Casa Branca num encontro com a Lordstown Motors, onde estiveram Peter Navarro, seu conselheiro em negociações, o senador do Ohio, Rob Portman, e Mike Turner, representante republicano no Senado pelo Ohio. Nenhum deles fez teste à Covid-19.

À tarde, Donald Trump fez uma atualização sobre a situação da Covid-19 nos EUA. Estiveram presentes Mike Pence, que testou negativo, mas também Alex Azar, secretário de Estado da Saúde, Betsy DeVos, secretária da Educação e Robert Ford, dos Laboratórios Abbott, que também testaram negativo. Brett Giroir também esteve presente, mas não sabe ainda resultado ao seu teste à Covid-19.

Na terça-feira, dia 29 de setembro, foi dia de viajar até Cleveland para o primeiro debate presidencial. A bordo do Air Force One que transportou Trump para o primeiro embate com Joe Biden estiveram pelo menos quatro pessoas infetadas pela Covid-19: Trump e a mulher, Melania, a conselheira de Trump, Hope Hicks e o diretor de campanha de Trump nestas presidenciais, Bill Stepien.

E estiveram também oito pessoas que tinham testado negativo: Ivanka Trump e Jared Kushner, Donald Trump Jr. e Eric Trump, Lara Trump, Mark Meadows, Dan Scavino e Jim Jordan, representante republicano do Ohio no Senado. Quatro pessoas viajaram com Trump e não sabem ainda o resultado dos seus testes: Tiffany, a filha de Trump, a conselheira Kimberly Guilfoyle, o conselheiro de segurança Robert O’Brien e o conselheiro de política Stephen Miller.

No debate em Cleveland, realizado no Health Education Campus da Case Western Reserve University, Trump não cumprimentou o moderador da Fox News, Chris Wallace, nem Joe Biden, devido às regras sanitárias da Covid-19. Dos que estiveram na plateia, todos testaram negativo, à exceção de Guilfoyle e Tiffany Trump, cujos resultados dos testes não são conhecidos – tal como Wallace.

No dia seguinte ao debate, a 30 de setembro, Trump viajou até ao estado de Minnesota, onde esteve numa angariação de fundos em Shorewood e de onde viajou à noite para um comício em Duluth. Milhares de pessoas estiveram presentes e a mayor da cidade, Emily Larson, apontou que os espetadores deviam ser testados.

Nos voos a bordo do Air Force One que transportou Trump estiveram a conselheira Hope Hicks, das primeiras a testar positivo para a Covid-19 e aquele que se crê que terá infetado Trump, Jared Kushner e Dan Scavino que testaram negativo e Stephen Miller e Kayleigh McEnany cujo resultado não é conhecido.

Foi a 1 de outubro, quando Trump estava já em Bedminster na Nova Jérsia, que surgiram os primeiros casos do novo coronavírus entre a comitiva do presidente norte-americano. O próprio transmitiu o resultado positivo de Hope Hicks e, horas depois, anunciou no Twitter estar infetado pela Covid-19, juntamente com a mulher, Melania.

Antes disso, realizou uma angariação de fundos num clube de golfe da pequena cidade de Nova Jérsia.

Quem infetou Trump e quem foi infetado por Trump?

Existem, portanto, nove pessoas que testaram positivo à Covid-19 que poderão ter propagado o vírus ou sido infetadas pelo presidente dos EUA. A primeira-dama, Melania, esteve em cinco eventos separados com Trump.

Chris Christie, que ajudou Trump a definir a estratégia para o debate frente a Biden, esteve quatro vezes com o líder repubicano. Hope Hicks, a conselheira que se crê ter sido o primeiro caso, esteve em três. Mas é Ronna McDaniel o primeiro caso confirmado de Covid-19 a ter estado em contacto com o presidente norte-americano.

Mike Pence, Jared Kushner, Rudolph Giuliani, Dan Scavino e Mark Meadows são algumas das personalidades que estiveram mais do que uma vez com Trump durante a última semana e testaram negativo.

Apesar de Hope Hicks ter sido o primeiro caso a testar positivo, não significa que seja aquela que infetou o presidente ou que tenha sido a primeira a ser infetada. O primeiro contacto que Trump teve com uma pessoa que viria a testar positivo é anterior ao de contacto com Hope Hicks no dia 25 de setembro.

Na cerimónia de nomeação da juíza Amy Coney Barrett estiveram sete pessoas que viriam a testar positivo, cinco delas estiveram na reunião anterior à cerimónia. No debate com Joe Biden, apenas duas pessoas que viriam a testar positivo estiveram presentes – Trump e Melania.

Na pior das hipóteses, Trump poderia já estar infetado a 25 de setembro e poderá ter infetado as outras nove pessoas e recebido o vírus de uma pessoa externa, estando também em risco quem não realizou teste – pelo menos 16 pessoas, não contando com quem poderá ter tido contacto próximo em todos os eventos, comícios e angariações de campanha onde esteve.