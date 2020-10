Trump está “muito bem”, diz médico da Casa Branca

O presidente dos EUA, Donald Trump, está a evoluir após ter testado positivo para a Covid-19 e desenvolvido sintomas da doença. Em conferência de imprensa, o médico da Casa Branca, Sean Conley, indicou que o presidente dos EUA vai ter cinco dias de tratamento com Remdesivir, não tem febre há 24 horas e sente que podia já ter alta.

No entanto, médicos não sabem ainda quando Trump sairá do hospital militar onde está internado, estando a ser monitorizado com atenção e não tendo tido dificuldade em respirar no último dia.



"A equipa e eu estamos extremamente satisfeitos com o progresso que o presidente fez", disse Conley junto a um grupo de médicos que está a tratar Trump no Walter Reed National Military Medical Center. O médico acrescentou ainda que o presidente norte-americano não está a receber oxigénio nem tem qualquer tratamento com hidroxicloroquina, medicamente que Trump tinha elogiado como tratamento para a Covid-19.

"Estamos extremamente satisfeitos com os progressos que o presidente fez. Há já mais de 24 horas que o presidente não tem febre e a sua última saturação registada era de 96%, não precisou de oxigénio", explicou o clínico, que evitou fazer prognósticos sobre a evolução do líder da Casa Branca: "Não quero pôr uma data [para ter alta], ele está muito bem, mas até ao décimo dia temos de ter muito cuidado. É difícil dizer em que ponto está na evolução".

Sean Conley referiu ainda que a primeira dama norte-americana, Melania Trump, que também testou positivo ao novo coronavírus, "está muito bem e não precisa de ser hospitalizada", ao contrário de Trump, de 74 anos, que foi internado como "medida de precaução", segundo o médico, que agradeceu a todo o corpo clínico envolvido no apoio ao presidente dos EUA.



O presidente dos EUA está agora num plano de cinco dias a receber Remdesivir, um fármaco que já provou ser eficaz a reduzir sintomas graves da Covid-19 e recuperar doentes graves do vírus.





Esta sexta-feira, o mesmo médico tinha indicado que Trump apresentava "sintomas ligeiros" e foi recomendado a ficar no Walter Reed durante os próximos dias. O presidente norte-americano apresentava "pouca febre, tosse e congestão nasal", além de fadiga, tudo sintomas comuns em doentes da Covid-19, de acordo com uma fonte familiar ao New York Times.

De acordo com Sean Conley, Donald Trump recebeu um ‘cocktail’ experimental de anticorpos, permaneceu "cansado", mas com "bom moral" esta sexta-feira. Segundo o médico, Donald Trump recebeu uma dose do ‘cocktail’ experimental desenvolvido pelo laboratório Regeneron, que deu resultados preliminares encorajadores em testes clínicos num pequeno número de pacientes. O presidente norte-americano está ainda a tomar zinco, vitamina D, aspirinas e outros medicamentos. A Casa Branca indicou ainda este sábado que Trump recebeu uma dose de Remdesivir, um medicamento anti-viral vendido pela Gilead.