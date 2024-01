OMS volta a falhar entrega de medicamentos em Gaza

A Organização Mundial de Saúde (OMS) cancelou uma nova entrega de medicamentos na Faixa de Gaza esta quarta-feira (10), citando falta de condições de segurança.







Israel Defense Forces/Handout via REUTERS

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tedros Adhanom Ghebreyesus, o presidente da OMS, disse que esta é a sexta missão para o norte de Gaza que foi cancelada por falta de garantias de segurança para os funcionários ou por a visita não ter sido aprovada nas últimas três semanas. "Bombardeamentos intensos, restrições de movimentação, falta de combustível e comunicações interrompidas tornam impossível para a OMS e os seus parceiros chegar àqueles que precisam", disse Tedros numa conferência de imprensa citada pela agência noticiosa Reuters.Anteriormente, a OMS já tinha avisado que a sua capacidade para ajudar os habitantes de Gaza estava "a diminuir" enquanto decorre uma "catástrofe humanitária" naquele território."Estamos a ver esta catástrofe humanitária desenrolar-se diante dos nossos olhos. Estamos a assistir ao colapso muito rápido do sistema de saúde", afirmou Sean Casey, um coordenador das equipas de emergência da OMS, no início da semana.O exército israelita anunciou uma nova fase da sua intervenção em Gaza com menos tropas e operações com alvos cirúrgicos, mas a OMS assegura que não sentiu diminuição da intensidade dos ataques. "O que nós continuamos a ver é um número enorme de vítimas dos combates, bem como ferimentos provocados por estilhaços, por balas, por esmagamento em edifícios que desabaram: isso continua a acontecer todos os dias", referiu.De acordo com a organização, só 15 dos 36 hospitais de Gaza estão a funcionar pelo menos parcialmente, a maioria dos quais no sul do enclave palestiniano sobrepovoado, pobre e agora destruído, 85% de cuja população (1,9 milhões de pessoas) se viu obrigada a deslocar-se devido à ofensiva israelita.A 7 de outubro, combatentes do Movimento de Resistência Islâmica (Hamas) - desde 2007 no poder na Faixa de Gaza e classificado como organização terrorista pelos Estados Unidos, a União Europeia e Israel - realizaram em território israelita um ataque de proporções sem precedentes desde a criação do Estado de Israel, em 1948, fazendo 1.139 mortos, na maioria civis, segundo o mais recente balanço das autoridades israelitas, e cerca de 250 reféns, 127 dos quais permanecem em cativeiro.Em retaliação, Israel declarou uma guerra para "erradicar" o Hamas, que começou por cortes ao abastecimento de comida, água, eletricidade e combustível na Faixa de Gaza e bombardeamentos diários, seguidos de uma ofensiva terrestre ao norte do território, que entretanto se estendeu ao sul.A guerra entre Israel e o Hamas fez pelo menos 23.084 mortos e quase 59.000 feridos até agora na Faixa de Gaza, na maioria civis, de acordo com o último balanço das autoridades locais, controladas pelo Hamas.