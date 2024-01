OMS pede mais de mil milhões de euros para enfrentar crises humanitárias

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) apelou, esta segunda-feira, a que sejam transferidos cerca de 1,3 mil milhões de euros para conseguir responder às necessidades dos milhões de pessoas que foram afetadas pelas crises humanitárias em todo o mundo.







REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

O apelo foi feito pelo diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que afirmou: "Pretendemos alcançar cerca de 87 milhões de pessoas com assistência humanitária vital este ano. Para isso precisamos de um apoio de 1,3 mil milhões de euros e precisamos que este financiamento chegue o mais cedo possível e com a maior flexibilidade possível".Segundo a OMS, 166 milhões de pessoas vão precisar de assistência médica em todo o mundo este ano, especialmente nos territórios palestinianos, Ucrânia, Afeganistão, Haiti e Sudão.A emergência sanitária que neste momento mais preocupa a OMS é a vivida nos Territórios Palestinianos Ocupados e na Faixa de Gaza, sujeita a ataques constantes por parte de Israel desde o dia 7 de outubro, quando o Hamas atacou território judeu. As previsões referem que serão precisos 219 milhões de dólares para apoiar a população durante apenas três a seis meses, dependendo da evolução do conflito.Já no Afeganistão, 23,7 milhões de pessoas estão neste momento sem acesso a água potável pelo que esta população também precisa de financiamento por parte da OMS.No que toca a doenças, tem-se verificado o ressurgimento da cólera em todo o mundo, o que o diretor-geral da OMS considerou "especialmente preocupante" e requer um financiamento de 46 milhões de euros.