Objetivo de Putin é 'Eurásia aberta - de Lisboa a Vladivostok', diz o seu aliado

No Telegram, o antigo presidente russo Dmitry Medvedev diz que o massacre de Bucha é encenado e que a Ucrânia não é soberana.

Dmitry Medvedev, antigo presidente da Rússia e um dos maiores aliados do presidente Vladimir Putin, escreveu uma mensagem no Telegram em que volta a defender que as imagens de civis massacrados em Bucha são falsas e em que diz que o objetivo da Rússia é criar "uma Eurásia aberta - de Lisboa a Vladivostok".