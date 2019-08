Menino conforta colega autista no primeiro dia de aulas

Christian Moore, de oito anos, emocionou os utilizadores do Facebook ao confortar o colega autista Connor Crites, também de oito anos. A fotografia foi tirada na Escola Primária Minneha, nos Estados Unidos, no primeiro dia de aulas da turma do segundo ano.

Connor explicou à estação televisiva norte-americano KAKE que estava "petrificado" frente aos portões da escola e que Christian o viu a chorar e foi ajudá-lo. "Ele encontrou-me e segurou a minha mão e eu fiquei com lágrimas felizes", confessa.

Courtney Moore, a mãe de Christian, disse que viu o filho no chão a consolar o colega. "Ele segurou-lhe a mão e levou-o até á porta da frente. Esperámos que o sino tocasse e eles foram para dentro da escola. O resto é história. Eles agora têm um vínculo inseparável", confessa a mãe.





A mãe de Connor, April Crites escreveu no Facebook: "Preocupa-me todos os dias que ele seja intimidado por ser diferente e o seu filho aqueceu-me completamente o coração". E acrescenta: "Se houvesse mais crianças como ele, eu não me preocupava com estas coisas".

April mais tarde confessou à KAKE: "Todos os dias receio que alguém se vá rir dele porque não fala corretamente, ou rir-se dele porque não se senta quieto ou porque salta para cima e para baixo e bate as mãos". E pediu: "não importa a cor, não importa o sexo, não importa a deficiência, e não importa nada, apenas seja gentil, abra o seu coração… é o que precisamos neste mundo".

A imagem de Connor e Christian de mãos dadas tornou-se viral, com mais de 43 mil gostos e 27 mil partilhas. Isso levou à criação de um grupo no Facebook chamado "Christian & Connor Bridging The Gap", que tem como objetivo "trazer paz e união através da nossa campanha, para lançar luz positiva através de atos de bondade e amor. Não há cor no amor!".