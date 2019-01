Concessão do asilo à jovem de 18 anos foi confirmada pelo primeiro-ministro, Justin Trudeau.

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, anunciou esta sexta-feira que foi concedido asilo a Rahaf Mohammed al-Qunun, a jovem saudita que fugiu da família e se barricou num hotel de um aeroporto de Banguecoque. A informação, avançada pela Reuters, surgiu depois de as autoridades tailandesas terem revelado que a jovem já partira da capital da Tailândia a caminho do Canadá, como era o "seu desejo".

Rahaf chegou ao aeroporto de Banguecoque, no sábado, depois de ter conseguido fugir de uma viagem de família ao Kuwait – o emirado árabe permite que as mulheres viagem sozinhas, sem autorização dos seus "guardiões masculinos".

A ideia era seguir para Austrália, para onde tinha um visto turístico de três meses que foi depois anulado, mas foi detida pelas autoridades tailandesas, que a pretendia devolver a família logo no primeiro voo para a Arábia Saudita – e o seu passaporte foi também confiscado, segundo informação corroborada pela Human Rights Watch. Rafah reagiu, depois de ter dito que estava "em perigo", e barricou-se num hotel na zona de trânsito do aeroporto. "Peço a todas as pessoas que se encontram em trânsito em Banguecoque que se manifestem contra a minha expulsão", pediu no Twitter.



Al-Qunun acusou a família de a ter trancado num quarto durante seis meses porque decidiu cortar o cabelo. Segundo o serviço de imigração tailandês, também rejeitou um casamento por conveniência, tal como renegou o islamismo. Ao The Guardian, uma amiga de Rahaf, que vive na Austrália, definiu a jovem como "uma ex-muçulmana que tem uma família muito rigorosa", que a sujeita "a violência e assédio sexual". A mesma amiga contou que um primo disse que queria matar a jovem, "ver o seu sangue", de maneira a vingar a renúncia. Uma advogada especialista em direitos humanos chegou a apresentar um recurso – que foi rejeitado – para impedir a extradição. O pedido dizia que Rafah sofria violência física e psicológica por parte da família, temendo pela sua vida caso regressasse à Arábia Saudita.



"Tenho 100% de certeza de que eles me vão matar no momento em que deixar a prisão saudita", declarou à AFP, ainda entrincheirada no quarto, cuja porta fechou com a ajuda de uma mesa. A jovem podia incorrer em vários anos de prisão, segundo a lei saudita, se se considerasse que "insultou" o país e a religião e cometeu um "crime de honra". A própria viagem de fuga é um crime, pois na Arábia Saudita Rafah está sujeita à tutela masculina, seja do pai ou do marido. A advogada dos direitos humanos Rahda Stirling, citada pelo Daily Mail, revelou também que Al-Qunun estava a ser ameaçada de morte e que havia pedidos para que fosse executada para servir de exemplo a "outras mulheres rebeldes".