Carros de luxo, viagens por todo o mundo, artistas a darem concertos na sua casa e muitas mulheres: esta é a vida extravagante do playboy Teodoro Obiang Nguema Mangue, o filho do ditador da Guiné Equatorial, vista através da sua página de Instagram. Teddy, como é conhecido, é o próximo na linha de poder do país mais rico de África e membro da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) – mas conhecido por ter 75% dos seus habitantes a viver em condições de pobreza extrema.

No entanto, nem tudo é um mar de rosas e a riqueza proveniente do petróleo abundante no país também levanta suspeitas: o vice-presidente guineense foi acusado pela justiça francesa, em 2016, de gastar mais de 110 milhões de euros de empresas e do Estado guineense.

A denúncia terá partido de várias organizações que observavam o seu estilo de vida de ostentação. Após investigações, um tribunal francês descobriu que, em 2005, Teddy tinha adquirido um palacete em Paris pela módica quantia de 25 milhões de euros. Um edifício com cinco andares que foi, posteriormente, remodelado inteiramente por mais 12 milhões.

Para mascarar as despesas, foi colocada, em 2011, um placa no espaço referindo-o como um "anexo da Embaixada da Guiné Equatorial". A placa não fez as autoridades baixarem os braços e as obras foram suspensas pela justiça.

"O Patrão", como é carinhosamente chamado por habitantes da Guiné, também decidiu gastar a sua quota parte em carros luxuosos: ao toda são 26 os automóveis registados, desde Bentley, a Porsche, Maserati, Mercedes, Rolls Royce, além de uma paixão pela marca de motos Harley Davidson.

Nos seus vídeos do Instagram, é possível ainda testemunhar Teddy a conduzir um modelo do carro da conhecida personagem Batman, o Batmobile, uma mota futurista do filme "Tron" ou até um mini-submarino.

Em jóias e vestuário, o filho do ditador também não se comediu: mais de 70 mil euros em fatos da Dolce & Gabbana, mais 70 mil em relógios e mais de 10 milhões de euros em jóias. Colecciona ainda artigos do falecido cantor Michael Jackson e, num leilão, pagou 18,3 milhões por um legado artístico do designer Yves Saint Laurent.

Isto para além de ralis pelo deserto do Dubai, casas paradisíacas em Bora Bora ou os artistas Akon, Ludmilla e dançarinas de samba na sua festa de aniversário privada.

Quem tem todos estes custos terá um salário a condizer, não? A verdade é que, segundo a investigação, o playboy do Instagram declarou ganhar apenas 50 mil euros por ano. Isto, mesmo com relatos de empregados seus mencionando que o extravagante diplomata nunca viajava para outro país sem uma mala cheia de notas de 100 dólares. A mesma investigação revelou ainda que, entre 2000 e 2011, Teddy gastou mais de 300 milhões de euros em luxos.

No dia da audição em tribunal, a 2 de Julho de 2017, em que iria responder perante as acusações de corrupção e desvio de dinheiros públicos, toda a gente esperava Teddy no tribunal mas este nunca apareceu. Em vez disso, decidiu publicar no Instagram um vídeo a acariciar leões durante um safari na Zâmbia.

A sua influência política é também tremenda: já privou com o antigo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e com o actual presidente russo, Vladimir Putin – a quem apelidou de "homem mais poderoso do mundo".

O seu pai, Teodoro Obiang Nguema, governa a Guiné Equatorial há quase 40 anos e venceu sempre as eleições com grandes margens e grandes suspeitas – a percentagem mais baixa registada foi nas últimas eleições, em 2016, quando ganhou com 94% dos votos.

A abundância de petróleo faz da Guiné Equatorial o país mais desenvolvido economicamente em África mas este número esconde uma série de factos. Apesar do elevado índice, a nação é uma das mais pobres do mundo e aquela que tem uma maior discrepância entre o individuo mais rico do país e o mais pobre, com mais de 75% dos habitantes a viverem em condições de pobreza extrema.

A riqueza, no entanto, poderá ter os dias contados. Estudos demonstram que o petróleo na Guiné Equatorial poderá ter os dias contados até 2035 e o país não desenvolveu qualquer estratégia secundária de subsistência para suprimir esta dependência.