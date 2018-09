Desafio consiste em usar uma moto para fazer girar a roda de um parque infantil a uma velocidade estonteante. A criança não ficou ilesa ao efeito de centrifugação.

Um rapaz de 11 anos quase morreu ao tentar recriar com os amigos o desafio da internet Roundabout of Death (Carrossel da Morte, em inglês), que consiste em usar uma moto para fazer girar a roda de um parque infantil a uma velocidade estonteante.



Em causa está Tyler Broome, de Tuxford, em Inglaterra, que estava deitada em cima da roda do parque infantil enquanto a mota a fazia acelerar. De acordo com o jornal The Mirror, a criança não ficou ileso à força G produzida pelo efeito de centrifugação: Tyler ficou com a cabeça inchada, os olhos dilatados e desfaleceu, num efeito só comparável às dos pilotos de caças de combate quando são sujeitos a forças extremas, sublinha o site Lincolnshirelive.



Após o incidente, Broome foi levado para o hospital em estado crítico - e ainda não está livre de sofrer um derrame cerebral.





A polícia de Tuxford anunciou que abriu uma investigação ao caso. A mãe do rapaz acredita que o filho e os amigos estavam a tentar recriar um vídeo do Youtube intitulado "roda da morte": "As lesões eram tão graves que ele parecia o 'homem elefante'. Os médicos nunca viram tal coisa e disseram que iam fazer um relatório sobre o caso. Ele parece um alien, estã inchado e tem a visão embaciada. Diz que não se lembra de nada."