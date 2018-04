O presidente do governo espanhol, Mariano Rajoy, que recebe esta segunda-feira o chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, para uma visita oficial, agradeceu aos "sócios europeus" pelo apoio no combate aos movimentos independentistas.

deu uma entrevista ao Diário de Notícias onde fala de Portugal e Espanha como "dois bons exemplos de superação das dificuldades". Além disso, agradeceu a outros "sócios europeus" pelo apoio no combate aos movimentos independentistas.



"É de agradecer muito o apoio que tivemos e estamos a ter dos nossos sócios europeus. Toda a gente compreende que os planos dos independentistas, se tivessem tido êxito, significariam o fim do projecto europeu", disse o líder espanhol. Para Rajoy, os líderes independentistas - como Carles Puigdemont - "atropelaram as leis". "Não tivemos outra opção que não fosse aplicar o mandato constitucional que permite ao Estado defender-se em caso de deslealdade de uma autonomia", continuou.



Quanto à visita de Marcelo Rebelo de Sousa, Rajoy diz que "o importante nestes encontros é continuar a aprofundar a sintonia que já temos e nos projetos comuns". Ao primeiro-ministro, António Costa, o líder espanhol agradece "pelo apoio que deu na crise" e diz que se entende muito bem com o socialista - tal como mantinha "uma boa relação com Passos Coelho".



Em relação à polémica com a central nuclear de Almaraz e as águas de rios partilhados, que foi motivo de discórdia entre os governos espanhóis e portugueses, Rajoy desvaloriza o assunto. "Penso que já esclarecemos as preocupações que existiam, graças a precisamente às boas relações e à confiança entre ambos os países", diz. "No ano passado chegámos a um acordo amigável para troca de informação a nível técnico sobre o armazém e isso permitiu que os nossos colegas portugueses estivessem tranquilos", concretiza. Em suma, considera que "com Portugal é fácil entendermo-nos".



Recorde-se que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, inicia esta segunda-feira uma visita de Estado de três dias a Espanha, durante a qual será recebido pelo rei Felipe VI e pelo chefe do Governo espanhol, Mariano Rajoy.





Acompanham-no nesta deslocação ao Reino de Espanha, dividida entre Madrid e Salamanca, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e os deputados Carla Barros, do PSD, Luís Testa, do PS, António Carlos Monteiro, do CDS-PP e Rita Rato, do PCP -- o Bloco de Esquerda optou por não se fazer representar.