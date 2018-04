Carles Puigdemont, o ex-presidente do governo catalão exilado na Bélgica para fugir à prisão, nunca anda sozinho. Uns passos à sua frente, ou ao lado, com ar atento como se fosse um segurança - que não é, é muito mais -, está sempre "Jami", ou Josep Maria Matamala, um amigo de muitos anos, de Girona, também a terra de Puigdemont. O empresário de cabelos brancos largou toda a sua vida (tem várias empresas de eventos e comunicação) para acompanhar o líder no exílio, todos os dias. A maior parte das especulações sobre de onde lhe vem o dinheiro para se manter, sem fontes de rendimento conhecidas, apontam na direcção de "Jami", até por falta de outra explicação disponível. E ganharam um argumento de peso a semana passada, quando se soube que Matamala alugou uma moradia ampla, em Waterloo, de 550 metros quadrados, seis quartos, três casas de banho, sauna, garagem para quatro carros e terraço a dar para um jardim, tudo por 4.400 euros por mês. Essa deverá ser a nova e permanente residência de Puigdemont na Bélgica, e possivelmente da mulher, Marcela Topor, e das duas filhas. O que faz supor que espera prolongar o exílio.Será uma mudança significativa. Puigdemont começou por ficar no hotel Chambord, de três estrelas e 70 euros por quarto, e mudou-se ainda em Novembro para o quatro estrelas Husa President Park, onde ocupou a suíte presidencial, organizou reuniões e um réveillon, tudo, segundo alguns media belgas, sem pagar. A cadeia Husa pertence aos Gaspart, uma família de empreendedores catalães. Ao fim-de-semana, saía de Bruxelas para Sint Pauwels, perto de Antuérpia, onde ficava, mais uma vez graciosamente, numa villa de luxo, à venda por quase 1 milhão de euros, propriedade de um conhecido empresário belga, Walter Verbraeken. Este é tio de Bart de Weber - o líder do partido nacionalista flamengo N-VA (Nova Aliança Flamenga), e que disse receber Puigdemont em Bruxelas, logo à chegada, "como um amigo". Mas, talvez porque o N-VA integra o actual governo, tem desmentido que esteja a ajudá-lo com dinheiro, alojamento e transporte.Na véspera das eleições catalãs de Dezembro, Marcela Topor, que mantém um programa semanal na televisão do diário El Punt Avui, de Girona, em que entrevista estrangeiros residentes na Catalunha, disse que "é duro para ele, não conhece lá muita gente". Duro, será. Mas Puigdemont já conhece lá mesmo muita gente.Na noite de 29 de Outubro passado, Carles Puigdemont fugiu de Girona com quatro dos seus ministros e um Mosso d'Esquadra fiel, Lluís Escola Miguel, para evitar a prisão em Espanha, acusado de insubordinação e rebelião, depois da declaração de independência. Aterrou em Bruxelas a 30, depois de uma viagem nocturna de carro de Girona para Marselha, com mudança de viatura pelo meio, e de um voo Marselha-Bruxelas. O grupo manteve os telefones desligados por horas, mas à chegada tornou-se óbvio que os contactos necessários tinham todos sido feitos antes. Na véspera, já um dirigente do N-VA, Theo Francken, dissera que Puigdemont tinha direito a fazer um pedido de asilo à Bélgica. Soou a convite. Mal aterrou, Puigdemont foi encontrar-se com Paul Bekaert, o maior especialista belga em direitos humanos e pedidos de extradição, e que se tornou desde logo seu advogado. No dia seguinte, deu uma conferência de imprensa em que estiveram 200 jornalistas, e com facilidade: em Bruxelas, estão acreditados mais de 1.000, devido à presença das instituições europeias. E é também em Bruxelas que Puigdemont dispõe de três apoiantes e operacionais de peso, os eurodeputados Jordi Solé, Josep-Maria Terricabras e Ramon Tremosa - e dos respectivos gabinetes. Seriam eles a ajudá-lo a montar um quartel-general em Bruxelas e uma campanha eleitoral à distância.A 2 de Novembro, quando vários ex-ministros seus são presos em Espanha, Puigdemont foi fotografado por paparazzi num café de Bruxelas, à conversa com Matamala. Foi mantendo encontros e até jantares domésticos, mais discretos, com independentistas do N-VA, que gostam de o convidar para casa. Logo no dia 11, 200 presidentes de câmara catalães foram até Bruxelas, num voo charter, para o apoiar. No dia 19, foi à ópera a Gante, ver o Duque de Alba, que adequadamente conta a história da revolta dos Países Baixos contra Espanha no século XVI. Quando, a 25 de Novembro, apresentou a campanha às eleições catalãs, em Bruges, tinha cerca de uma centena de apoiantes presentes. Para que o programa fosse menos aborrecido, fretou-se um autocarro, que, em voltas sucessivas, ia fazendo a volta turística à cidade histórica, com um histórico da N-VA como guia. Deu entrevistas, conferências de imprensa, manteve encontros com jornalistas. Nunca foi um homem só. Mas manteve alguns cuidados.O seu grupo restrito de colaboradores passou a autodenominar-se Gabinete do Legítimo Governo da Catalunha. O gabinete de Puigdemont passa a informação sobre as suas aparições públicas a alguns órgãos de comunicação - mas não a todos. De resto, quer ele quer os seus quatro ex-ministros nunca surgem duas vezes no mesmo sítio e os avisos são com uma antecedência mínima. A desinformação é constante. O El País (visto pelos independentistas como "inimigo") contou como a seguir a uma conferência de imprensa de Puigdemont no Husa President Park os seus colaboradores garantiram não saber onde seria, a seguir, um evento de angariação de fundos. Foi no mesmo local, poucas horas depois, com jantar incluído, e estava certamente marcada há muito: um participante disse mesmo que pagou 500 euros para ficar na mesa de Puigdemont.O exilado tem sempre à sua volta vários Mossos d'Esquadra, a força policial regional da Catalunha. Oficialmente, estão de férias. Acresce a isso a segurança garantida pelo Centro de Crise do Ministério da Administração Interna belga, que normalmente faz a segurança dos dignitários estrangeiros que visitam a Bélgica, e que já confirmou oficialmente que garante a segurança pessoal dos cinco ex-governantes catalães. Nos eventos fora de Bruxelas, é normal surgirem ainda agentes da polícia local a reforçar a segurança. Puigdemont e os seus ex-ministros mantiveram a rotina de fazer uma "reunião de governo no exílio" todas as terças-feiras. E, como ele, vários deles encontraram já ou procuram residência fixa na Bélgica - na parte flamenga, onde a simpatia pela causa catalã é maior.