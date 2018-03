Foi construída em 1905, tem mais de 580 celas e muro de 685 metros de comprimento a cercar a instalação. Conheça o estabelecimento prisional de Neumunster, onde Carles Puigdemont vai ficar em prisão preventiva.

O ex-líder da Catalunha, Carles Puigdemont, vai ficar em prisão preventiva até regressar a julgamento, depois de ter sido detido pelas autoridades este domingo, quando tentava atravessar a fronteira com a Dinamarca e regressar ao seu exílio na Bélgica.



Desde então que se encontra numa cela (entre 7 e 9 metros quadrados) com uma cama, uma secretária, um armário, uma sanita, uma lavatório e uma televisão - embora não se saiba quais os canais que consegue sintonizar.



Puigdemont encontra-se no estabelecimento prisional de Neumunster, construído entre 1901 e 1905, com 571 celas e um muro de 685 metros de comprimento em torno do edifício. Aqui, os prisioneiros estão proibidos de se ligar à Internet, mas o antigo presidente catalão tem a possibilidade de se conectar via Skype, sempre sob observação de um agente. Pode também fazer chamadas telefónicas, mas não pode recebê-las.



Em relação às visitas, Puigdemont tem apenas direito a duas horas por mês. Estas visitas podem acontecer às segundas-feiras entre as 10h e as 17h, às quartas e às sextas entre as 10h e as 15h e ao fim-de-semana entre as 9h e as 11h. As visitas são sujeitas a um detector de metais e têm de se apresentar com o Cartão de Cidadão e passaporte.



No estabelecimento prisional trabalham 269 funcionários, sendo que 65 são mulheres. Há ainda várias oficinas disponíveis para os reclusos, relacionada com trabalhos de ferragem, carpintaria e até pão. Os produtos fabricados podem ser vendidos posteriormente a comerciantes locais, informa o La Vanguardia.



A detenção de Puigdemont motivou no domingo vários protestos nas ruas em diversos pontos da Catalunha, em que se registaram, em alguns casos, confrontos com as forças policiais que se saldaram em nove detidos e uma centena de feridos.