Recep Tayyip Erdogan venceu as eleições do país no passado domingo, 24, logo na primeira volta eleitoral e com maioria. Nesta nova "era" do país euro-asiático, o presidente da Turquia assegurou um novo mandato de cinco anos e consegue controlar grande parte do poder executivo.

Erdogan ganhou por 53% já com 99% dos votos contabilizados contra o seu rival Muharrem Ince, que ficou pelos 31%, conseguindo assim a maioria e evitando uma segunda ronda das eleições presidenciais. Os restantes candidatos não ficaram além dos 8%.

Findas as eleições, estas tiveram os objectivos de eleger o presidente e o parlamento turco, cujos deputados foram escolhidos a partir das 81 províncias do país. A medida mais importante foi, porém, a extinção oficial do cargo de Primeiro-ministro.

Mesmo antes de fecharem as urnas, a agência de notícias estatal Anadolu já dava como certa a vitória de Erdogan. Este também já achava o seu triunfo evidente e por isso falou brevemente aos jornalistas presentes: "A Turquia está livre de todas as forças de terroristas e golpistas", disse. "A nossa nação não escolheu só um Presidente e só 600 deputados. Estas eleições puseram em funcionamento uma nova legislação e uma nova Constituição. Trabalhámos para isto durante muito tempo". O actual presidente da Turquia também lembrou nesta declaração que as eleições serviram para implementar um novo sistema político no país, resultantes do golpe de Estado de 2016 e do referendo constitucional de 2017.

A dinâmica parlamentar elegida também poderá concentrar ainda mais o poder nas mãos de Erdogan: apesar do partido da oposição HDP (Partido Democrático dos Povos) ter conseguido 67 deputados no parlamento, o acordo pré-eleitoral entre o AKP e o MHP (a favor do presidente) conseguiu a maioria dos lugares. Em termos simples, os partidos a favor de Erdogan têm 342 deputados e o bloco contra o presidente contém 258 deputados.

A coligação nunca antes vista que uniu o CHP (Partido Republicano do Povo), o partido histórico formado pelo "pai da Turquia moderna" Kemal Atatürk, conseguiu reunir apenas 23% dos votos.

O outro partido da oposição, HDP, conseguiu pela segunda vez desde a sua formação ultrapassar a fasquia mínima para entrar no parlamento (pelo menos 10%). O partido alcançou 11,57% e impediu que o AKP conseguisse a maioria absoluta no parlamento. Porém, esta vitória pouco significa tendo em conta que o líder do HDP, Selahattin Demirtas, está alegadamente preso desde janeiro de 2017 numa prisão de alta segurança por acusações de terrorismo. Contudo, esta informação nunca foi confirmada e Erdogan já a negou veemente.

O candidato presidencial Muharrem Ince admitiu alegadamente a um jornalista a sua derrota, mas tal ainda não foi confirmado. O político acusou também a Anadolu de "manipulação" por ter apresentado resultados da eleição precocemente.







O que muda com a nova constituição?

Erdogan, de 64 anos, conquistou uma opinião polarizada entre os turcos: por um lado, a sua acção nos últimos anos fortaleceu a economia da Turquia e permitiu um investimento nos sistemas de saúde e de educação, e em infra-estruturas. Por outro lado, desde que tomou o cargo do presidente em 2014 (embora tenha assumido cargos políticos desde 2002) já enviou mais de 160.000 para a prisão.

Graças ao referendo realizado em 2017, Erdogan ganhou novos poderes, mais restritivos e abrangentes, que incluem:

-a referida extinção do cargo de Primeiro-ministro;

-o poder de intervir no sistema judicial do país: os quinze juízes do Tribunal Constitucional serão escolhidos pelo presidente (doze) e os restantes três pelo parlamento. Também seis membros do Alto Conselho de Juízes e Procuradores (que regula o funcionamento da justiça no país) serão seleccionados por Erdogan, com os outros sete a ser apontados pelo parlamento.

-direito de impor estados de emergência;

-nomear directamente cargos políticos importantes, como ministros e vice-presidentes;

Além disto, presume-se que as medidas adoptadas no futuro pelo presidente sejam aprovadas facilmente, tendo em conta a maioria dos deputados do parlamento são pró-Erdogan.

Sobre as alterações executivas conseguidas com as eleições, o presidente declarou no discurso de "vitória" que: "Vamos fortalecer o nosso sistema judicial para o tornar mais independente e forte. Para podermos fortalecer a nossa independência e democracia e para continuar a defender os direitos básicos do povo".







Presidential candidate Muharrem Ince announced after casting his vote, "the best may prevail. Now I go to #Ankara. Tonight I will be in front of Supreme Electoral Board headquarters."#TurkeyElections #WhatsTheNews pic.twitter.com/OS1RsqRswQ — dokuz8 NEWS (@dokuz8_EN) 24 de junho de 2018







Críticos de Erdogan alegaram que as novas medidas vão colocar demasiado poder nas mãos do presidente e que o novo sistema político não é "equilibrado" nem dividido, além de lembrarem o presidente é acusado de destruir os direitos civis na Turquia e de impor um mandato autoritário.

De facto, o político já proclamou sete vezes o estado de emergência no país desde a tentativa de golpe de Estado em 2016. Ao abrigo desta acção, já foram presas cerca de 160.000 pessoas, 152.000 funcionários públicos e militares foram despedidos, e 166 órgãos de comunicação e 1719 ONGs foram encerrados.

As eleições foram justas?

Em muitas províncias do país foram relatados momentos de insegurança e confrontos, além de um ambiente de intimidação de voto e fraude eleitoral. A segurança foi rigorosa em todos os estabelecimentos de voto.

Alguns jornalistas afirmaram que não foram autorizados a captar quaisquer imagens ou vídeos durante as votações, principalmente na região de Urfa. A comissão para as eleições de 2018 já afirmou que irá investigar estas possíveis irregularidades.

Sobre estas alegadas anomalias nas eleições, Erdogan já afirmou que espera que ninguém "tente levantar suspeitas infundadas sobre os resultados e danificar a democracia para esconder apenas a sua própria falha".











Sobre este novo capítulo na política na Turquia, Ilhan Tanir (um analista político turca sediado nos EUA), afirmou que: "Em ocasião alguma pode o principal partido de oposição perder votos numas eleições que decorrem numa situação como a que a Turquia vive neste momento, de crescente autoritarismo e de uma economia em queda. Mas foi precisamente que isso aconteceu e o CHP é o maior perdedor da noite".

A opinião é partilhada por Kemal Kirisci, um académico de nacionalidade turca residente nos EUA: "com o sistema que vai entrar em vigor agora, não sei como é que será possível assegurar os padrões mínimos da democracia e do estado de direito", declarou, revelando alguns medos sobre o futuro da Turquia: "eu tenho 64 anos, sou um filho da Guerra Fria e por isso fui criado numa cultura em que o nível ia sempre melhorando, em que nada se perdia (…) mas agora estamos a pôr isso tudo em causa".