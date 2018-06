Um carro atropelou pelo menos quatro pessoas junto a uma igreja em Clondalkin, uma pequena localidade no sul de Dublin. Segundo o Dublin Live, o condutor sentiu-me mal e provocou o acidente sem intenção perto das 10:30. Todas as vítimas foram hospitalizadas e duas estão alegadamente em condição crítica.

O acidente ocorreu um pouco antes de um funeral que se ia realizar na dita igreja. Algumas pessoas que se dirigiam para o enterro acabaram por ser testemunhas do acidente. Uma senhora entrevistada por meios de comunicação locais contou ter ouvido "gritos" e ter visto "todas as pessoas a fugirem" após o acidente. A mesma afirmou que o condutor era um padre que teve um ataque de coração quando estava a conduzir para a igreja. Esta informação ainda não foi confirmada.





A large number of emergency service vehicles at the scene in Clondalkin after several pedestrians were struck by a vehicle. pic.twitter.com/4EUUHHzFlc

Outra testemunha escreveu a mesma informação no Twitter: "Um padre teve um ataque cardíaco quando estava a conduzir para a nossa localidade. Espero que esteja toda a gente bem".

Os bombeiros e autoridades locais irlandesas já estão no local. Um porta-voz das forças policiais confirmou ao Dublin Live que pelo menos quatro pessoas foram levadas para o hospital e outras receberam cuidados médicos no local. "Dois foram conduzidos para o hospital St James e outro para o hospital Tallaght." Os mesmos pediram à população para se manter afastada da área do acidente e confirmaram apenas que o condutor realmente se sentiu mal e acabou por embater em vários pedestres.

Ainda não são conhecidas muitas informações e o incidente está a ser resolvido.

Dublin Traffic - Gardaí & emergency services are currently dealing with a traffic collision in the grounds of a church at New Road, Clondalkin. It's understood the driver of a car fell ill and struck a number of pedestrians. Further updates will follow.