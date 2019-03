Erdogan, um presidente enraivecido em tempo de eleições

Nos trinta quilómetros que separam o aeroporto de Ancara do centro da cidade, há algo que chama a atenção: literalmente todos os postes de iluminação têm cartazes com as caras de Recep Tayyip Erdogan e de Mehmet Ozhaseki, o candidato do partido do presidente turco à capital. O país, assolado por uma crise económica, vai às urnas no dia 31 de março para escolher os seus autarcas. Embora não pareça, o Partido da Justiça e Desenvolvimento (AKP) de Erdogan, no poder há mais de 16 anos, não será a única opção nos boletins de voto. Nas principais cidades turcas, o islamista AKP integra a Aliança Popular (AP) juntamente com os ultranacionalistas do Partido do Movimento Nacionalista, à imagem do que já tinha ocorrido nas legislativas e presidenciais de 2018. À AP opõe-se a Aliança Nacional (AN), composta pelo principal partido da oposição, o Partido Republicano Popular (CHP, esquerda laica), e pelos nacionalistas de centro-direita do Bom Partido (IP). Apesar do que a propaganda massiva possa sugerir, o resultado é pela primeira vez incerto. Para Erdogan, estas eleições são "uma questão de sobrevivência". "Não vamos apenas eleger autarcas, vamos votar pelo nosso futuro", acrescentou o presidente turco.





Mas vão votar em estranhas condições, com sintomas de um regime a deslizar para uma ditadura. Desde que Erdogan foi eleito presidente em 2014, mais de 12 000 pessoas foram processadas por insultar o líder turco. Em fevereiro, um motorista de autocarro foi processado após um passageiro ter visto um jornal com a fotografia de Erdogan no chão do veículo, num detalhe quase norte-coreano. E o desequilíbrio na campanha é evidente. Segundo o diário Sozcu, em fevereiro a televisão pública dedicou 50 horas de cobertura (100% favorável) ao AKP. O CHP teve 11, metade desfavorável. Por fim, até a Wikipedia está bloqueada na Turquia desde abril de 2017. As autoridades turcas alegam que a Wikipedia "insiste em publicar conteúdo ilegal".No entanto, e apesar de todo este controlo político, o ato eleitoral dificilmente poderia vir numa altura menos propícia para o AKP, que ganhou todas as eleições desde a sua fundação em 2002. A economia explica-o: o país entrou em recessão pela primeira vez na última década. A inflação ronda os 20%, o desemprego atingiu os 13.5%, um máximo de nove anos, e o desemprego jovem está nos 24.5%. Para isso muito contribuiu a queda de 30% da lira face ao dólar no último ano, principalmente devido a uma crise diplomática entre o governo turco e Donald Trump espoletada pela detenção de um pastor norte-americano na Turquia.Apostado em desviar atenções da crise, Erdogan chegou até a tentar tirar proveitos políticos do recente atentado que vitimou cinquenta pessoas em duas mesquitas na Nova Zelândia. Em vários comícios (transmitidos em direto pelas televisões), o presidente turco mostrou o vídeo do ataque e, no final, passou imagens descontextualizadas de Kemal Kiliçdaroglu, líder do CHP, a falar em "terrorismo sediado no mundo islâmico". "Como é que um muçulmano pode falar desta forma?" foi a pergunta repetida por Erdogan. O líder turco acusou ainda "o Ocidente" de "preparar e entregar" o manifesto - que contém passagens especificamente dirigidas à Turquia e a Erdogan - ao assassino.

Erdogan considera-se um defensor dos muçulmanos à escala mundial e nos seus discursos inclui com muita frequência críticas àquilo que considera a crescente islamofobia nos países ocidentais. A retórica contra os "poderes estrangeiros", cujo objetivo é destruir a Turquia, é também usada com regularidade (e encontra eco numa população obcecada com teorias da conspiração contra o seu país) pelo presidente. Como se podia ler recentemente no jornal inglês The Times, "quanto mais difícil é a situação doméstica, mais Erdogan demoniza o Ocidente".

Naquelas que o respeitado jornalista turco Serkan Demirtas chamou de "eleições mais tensas na história recente da Turquia", Erdogan acusa a oposição de ter formado um "gang" contra a AP. E foi mais longe, afirmando que a AN, que apelida de "Aliança do Desprezo", "se rendeu" ao Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) e "ao Grupo Terrorista Gulenista" (FETO). O governo de Ancara atribui ao clérigo exilado nos EUA Fethullah Gulen e à sua organização a responsabilidade pela organização do golpe de Estado falhado em julho de 2015.

O facto de os partidos da oposição contarem com o apoio dos pró-curdos do Partido Democrático dos Povos (HDP) nas maiores cidades turcas também tem motivado múltiplos ataques por parte da AP. Esta vê o HDP o braço político do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), uma organização considerada terrorista pela Turquia, União Europeia e EUA. Durante uma ação de campanha, o ministro do Interior Suleyman Soylu disse que se a AP perder as eleições, "eles [a oposição] vão dar armas a crianças inocentes de seis anos de idade e destruir edifícios governamentais".



A guerra por Istambul e Ancara (e alguma fraude à mistura)

Nesta luta eleitoral todos os olhos vão estar focados nas duas maiores cidades turcas, Istambul e Ancara. Em Istambul, município presidido por Erdogan entre 1994 a 1998, o ex-primeiro-ministro Binali Yildirim é o candidato escolhido para tentar manter a cidade que está há já 15 anos nas mãos do AKP. Ainda que as sondagens apontem para uma corrida muito disputada, o mais expectável é que a AN não consiga vencer. Por culpa própria, Yildirim, eleito presidente do parlamento turco em 2018, complicou uma corrida que se previa bem mais fácil. A constituição da Turquia obriga o presidente do parlamento a não participar em atividades do seu partido político dentro ou fora da instituição. Ainda assim, depois de ter sido tornada pública a sua candidatura a Istambul, Yildirim decidiu anunciar que não se iria demitir, dado, na sua opinião, "as eleições não serem atividades políticas". Contudo, algumas semanas após essas declarações, já sob forte pressão da oposição e "cansado" com a polémica, o candidato do AKP anunciou a sua demissão do cargo de presidente do parlamento.

No entanto, é Ancara que tem dominado as atenções. Múltiplas sondagens apontam para a vitória do candidato da oposição, Mansur Yavas, o que tem feito soar todos os alarmes no AKP. Esta reação não surpreende dado que nos últimos 25 anos o AKP e os seus antecessores têm governado a capital do país. Há duas semanas, Yavas foi acusado pela justiça turca de abuso de poder no exercício das suas funções enquanto advogado. O AKP aproveitou prontamente para lançar uma série de ataques pessoais a Yavas e Erdogan garantiu em entrevista recente que o candidato da oposição vai "pagar caro" pelo que fez. Em resposta, Yavas declarou que "aqueles que já perceberam que não conseguem ganhar numa eleição democrática estão a tentar manchar a minha reputação". Num país no qual a própria Comissão Europeia, num relatório de 2018, considera faltar um "ambiente político e legal que permita ao poder judicial levar a cabo os seus deveres de forma independente e imparcial", o timing destas acusações não deixa de ser preocupante.

Nas ruas de Ancara, Mehmet, 38 anos, diz que não vai votar por "não confiar em nenhum partido". "Apesar da má situação económica, os candidatos só dizem mal uns dos outros", acrescenta. Caner, um sociológo de 26 anos, garante que a AN "vai ganhar se não houver fraude na contagem dos votos". Nas últimas eleições em Ancara, em 2014, Mansur Yavas candidatou-se e perdeu (por 1 p.p.). Na altura, as acusações de fraude foram múltiplas. Durante a contagem dos votos, verificaram-se vários apagões, o que obrigou a que em alguns locais o processo fosse feito à luz das velas. Segundo o então ministro da Energia turco, o problema foi causado após "um gato ter entrado no gerador". Algo que também motivou muitas críticas foi o facto de a divulgação dos resultados oficiais ter sido interrompida durante várias horas, enquanto Yavas liderava, para horas depois ser reatada com uma (pouco credível) reviravolta no resultado.

Já em janeiro deste ano, os partidos da oposição divulgaram informações relativas aos cadernos eleitorais. Alegadamente, foram descobertos milhares de novos votantes com mais de 100 anos: um deles tinha até 165 anos! Encontraram-se ainda mais de 1000 votantes no mesmo apartamento, bem como vários registos em edifícios vazios e, por exemplo, no quinto andar de prédios com apenas quatro. O CHP e o HDP alegam que as irregularidades foram maioritariamente detetadas em locais nos quais o AKP foi derrotado por uma margem escassa em eleições anteriores.

Por outras razões, Sevgi, funcionária pública de 43 anos, e votante habitual no AKP, declara-se indecisa. As suas dúvidas devem-se "à má situação económica", confessa, enquanto espera pela sua vez para ser atendida numa das tendas que vendem fruta e vegetais a baixo custo, uma ideia do governo concretizada menos de dois meses antes das eleições. Em janeiro, estatísticas oficiais revelaram que o preço dos alimentos tinha subido mais de 30% (e o preço de frutas e vegetais, 64%!) no decorrer dos 12 meses anteriores. Erdogan comentou este máximo de 20 anos dizendo que tudo não passava de "jogos contra a Turquia" por parte de "terroristas alimentares". De forma a evitar qualquer tipo de confrontação com o governo, algumas cadeias de supermercados na Turquia deixaram de vender determinados tipos de vegetais.

Naci, de 74 anos, garante que a economia do seu país não sofrerá qualquer dano adicional "desde que os outros países não se envolvam". Emine, de 60 anos, vai mais longe e afirma que "eles [os países estrangeiros] têm inveja de nós" e que a Turquia "é um paraíso".



A pressão sobre os curdos

Um paraíso que virou um inferno para os presidentes de câmara nas regiões de maioria curda. Desde as últimas eleições, mais de 90 presidentes eleitos no sudeste do país por partidos pró-curdos (principalmente pelo HDP) foram removidos do cargo e/ou detidos por acusações de terrorismo e de associação ao PKK. Para o seu lugar foram nomeados administradores locais pelo governo (ou seja, pelo AKP). Num evento de campanha realizado em fevereiro, Erdogan não deixou margem para dúvidas: caso os eleitores da região voltem a preferir as formações pró-curdas, "se os recursos que o Estado proporciona forem para Qandil [montanhas no norte do Iraque a partir das quais o PKK opera], vamos uma vez mais, sem qualquer demora, designar os nossos próprios administradores". Desde 1984, ano em que o PKK lançou uma luta armada contra o governo turco reclamando a criação de um estado curdo, já morreram mais de 40 000 pessoas (a maioria civis) devido ao conflito. Em reação às declarações de Erdogan, Ertugrul Kurkcu, presidente honorário do HDP, disse à Voice of America que as palavras são "como que uma ameaça aos votantes curdos: se quiserem ter paz e tranquilidade na região, têm de eleger os meus candidatos." Em 2017, o ex-embaixador norte-americano na Turquia Eric Edelman disse à Newsweek que "sempre que parece que as coisas na Turquia não podem piorar, eu digo sempre para se esperar". Dificilmente os turcos podem conceber uma situação pior que a atual...

A purga interna e a pressão sobre os media

Dados do Parlamento Europeu indicam que dos 78 000 detidos sob acusações de terrorismo após a tentativa de golpe em 2016, mais de 50 000 permanecem na cadeia. Além disso, mais de 152 000 trabalhadores do Estado, incluindo juízes, procuradores e académicos, foram despedidos devido a ligações à organização de Fettullah Gulen. Ter no telemóvel a aplicação de mensagens encriptadas ByLock (supostamente usada pelos golpistas) ou livros de Gulen em casa servem como prova. A aliança entre gulenistas – que contavam, por exemplo, com uma vasta rede de escolas ou com o jornal mais vendido na Turquia - e o AKP começou em 2002 e permitiu a ambos aumentar consideravelmente a sua influência no país. A separação deu-se em 2013, após juízes vistos como gulenistas terem aberto casos de corrupção contra um dos filhos de Erdogan e alguns dos seus ministros. Após o golpe, Erdogan pediu perdão "a Deus e à nação" pelo AKP não ter "descoberto mais cedo a verdadeira face do movimento".



Neste ambiente conspirativo, os media estão sob enorme pressão e dificilmente a Turquia poderia ficar pior na fotografia da liberdade de imprensa. O Comité para a Proteção dos Jornalistas afirma que há pelo menos 68 jornalistas presos no país, enquanto a Amnistia Internacional fala em 120. Fica uma certeza: qualquer que seja a contagem, a Turquia é o país com mais jornalistas presos em todo o mundo. No índice global de liberdade de imprensa de 2018, elaborado pela organização Repórteres sem Fronteiras (RSF), a Turquia ocupa o 157º lugar entre 180 países e desde 2013 que a conceituada ONG Freedom House classifica a situação da imprensa turca como "não livre". Após o golpe falhado em 2016, mais de 150 média foram fechados, a maior parte acusados de ligações ao grupo de Fettulah Gulen. De acordo com os RSF, 9 dos 10 canais de televisão e jornais mais vistos/lidos na Turquia são detidos por empresários ligados ao governo. No ano passado, Erdogan afirmou que "a democracia não é compatível com os media".



Texto de José Miguel Rocha, Investigador da organização belga Platform for Peace and Justice