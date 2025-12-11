O 'Donald Trump chileno' com ligação ao partido nazi que pode ser eleito presidente

José António Kast não é um rookie em eleições presidenciais, aliás esta é a terceira vez que se está a candidatar. Em 2021 perdeu para Gabriel Boric e em 2017 para Sebastián Piñera.

O candidato conservador de extrema-direita, José António Kast, é o candidato favorito para ser eleito presidente do Chile já este domingo, dia 14 de dezembro, lugar que disputa com a líder comunista, Jeannette Jara. Se isso acontecer, o Chile vai-se juntar a uma série de países da América Latina, incluindo a Argentina e a Bolívia, que viraram à direita nos últimos anos.

Segundo o serviço eleitoral do Chile, na primeira volta, realizada a 16 de novembro, foi Jara e o seu partido Unidade pelo Chile quem ficou à frente, com 26,8% dos votos, mas Kast e o seu partido Republicano não ficaram muito aquém, assegurando 23,9% do eleitorado.

Kast não é um rookie em eleições presidenciais, aliás esta é a terceira vez que se está a candidatar. “À terceira é de vez”, garantiu o advogado no encerramento da sua campanha em Santiago em novembro, onde afirmou que ia devolver “a grandeza ao Chile” e consequentemente vencer as eleições, ao contrário do que aconteceu em 2021, quando perdeu para Gabriel Boric (esquerda progressista), e em 2017, para Sebastián Piñera (direita tradicional).

José António Kast, com ascendência alemã, nasceu em Santiago a 18 de janeiro de 1966 e é o mais novo de 10 irmãos. Iniciou a carreira na Universidade Católica do Chile onde conheceu figuras influentes do ramo da política como Jaime Guzmán, fundador do partido tradicional de direita, União Democrática Independente, onde foi militante durante cerca de duas décadas.

Ao longo dos anos foi eleito deputado e em 2019 fundou o Partido Republicano do Chile, onde as suas propostas, bandeiras e discurso se começaram a alinhar com as de Donald Trump, o líder norte-americano, e de Jair Bolsonaro, no Brasil. Para cimentar as semelhanças com o presidente dos Estados Unidos, num dos seus comícios de encerramento de campanha em Viña del Mar Kast fez um discurso por detrás de um vidro à prova de balas e com várias bandeiras chilenas atrás de si.

Nesse evento o candidato de 59 anos garantiu que ia “fechar as fronteiras” e exigir a saída das 300 mil pessoas “que entraram ilegalmente” no Chile. Kast opõe-se também ao aborto e ao casamento entre casais do mesmo sexo.

A estreia na política aconteceu em 1988, onde fez parte da campanha eleitoral que procurava a continuação do regime de Augusto Pinochet, o ditador que tomou o poder do país em 1973 e instalou um regime militar. Anos mais tarde, durante a primeira candidatura em 2017, Kast afirmou que se Pinochet estivesse vivo, que votaria nele.

Durante a segunda candidatura, em 2021, surgiram alegações de que o seu pai tinha integrado o partido nazi alemão. Apesar de Kast ter rejeitado estas acusações, alegando que o progenitor foi apenas um recruta alemão durante a Segunda Guerra Mundial, um documento analisado pela agência norte-americana, Associated Press revelou que Michael Kast se filiou ao partido de Adolf Hitler meses antes de fazer 18 anos. O bilhete de identificação obtido pelo Arquivo Federal da Alemanha é datado de 1 de setembro de 1942.

Apesar de não haver provas de que o seu pai tenha participado nos atos levados a cabo pelo partido nazi alemão, e embora o serviço militar fosse obrigatório, a filiação ao Partido Nacional-Socialista era voluntária.