Tinha já sido noticiada a morte de dois bombeiros e de uma turista espanhola, que morreu já no hospital, na explosão que aconteceu sábado de manhã numa padaria no 9.º bairro da capital francesa.

O número de mortos da explosão que ocorreu no sábado numa padaria em Paris subiu para quatro. Foi este domingo encontrado o corpo d uma mulher nos escombros, informou o procurador francês. O corpo deverá ser de uma jovem mulher que vivia num apartamento localizado acima ponto de explosão.



Inicialmente tinha sido noticiada a morte de dois bombeiros e de uma turista espanhola, que morreu já no hospital, na explosão que aconteceu sábado de manhã, pelas 09:00 (08:00 em Lisboa), numa padaria no 9.º bairro de Paris, capital de França, mas com esta nova morte o balanço passa a quatro mortos.

A explosão aconteceu quando os bombeiros já estavam no local a combater um incêndio e foi provavelmente provocada por uma fuga de gás.

Os bombeiros estão agora a fazer as limpezas da zona com muito cuidado devido às perigosas condições de segurança, devendo continuar durante a semana, segundo disseram os bombeiros de Paris à agência France-Presse.

Além das vítimas mortais, a explosão causou cerca de 50 feridos, dez dos quais em estado grave.

Cerca de 150 moradores da área tiveram de ser retirados da área e realojados provisoriamente.

Os bombeiros de Paris lançaram uma coleta para apoiar as famílias dos dois bombeiros mortos na explosão, sendo que hoje ao final da manhã mais de 12.000 euros já tinham sido angariados.