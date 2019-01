Três homens morrem 'engolidos' por avalanche na Áustria

Vítimas encontravam-se a esquiar naquela zona quando foram atingidos pela avalanche. Um esquiador está desaparecido.

Três esquiadores alemães foram encontrados mortos durante a noite deste sábado depois de terem sido 'engolidos' por uma avalanche perto da estação de esqui austríaca de Lech am Arlberg, informou a polícia local. Um quarto esquiador está desaparecido.



O grupo de quatro pessoas usava esquis de turismo e estariam a percorrer a pista que tinha sido fechada.



Os três homens mortos, da região da Baviera, no sudoeste da Alemanha, foram encontrados por volta das 23h00, depois de uma das suas esposas ter dado o alerta para o desaparecimento. Tinham 57, 36 e 32 anos.



A quarta pessoa, de 28 anos, e também do sul da Alemanha, ainda estava desaparecida, segundo um comunicado da polícia.



A neve atingiu os Alpes austríacos na semana passada, elevando os níveis de alerta de avalanche e cortando estradas locais.