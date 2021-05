Dez factos sobre o 'fungo preto' que ataca doentes de covid-19 na Índia

A murcomicose ou "fungo preto" é uma infeção rara, mas que muitas vezes acaba por ser fatal. E está a afetar mais doentes com covid-19 na Índia, tudo devido ao sistema imunitário comprometido que estes doentes apresentam. Tudo sobre estes casos e o fungo em dez factos:



O que é a mucormicose?

Como se pode apanhar?

Como é que leva à perda de visão?

Diabetes e sistema imunitário comprometido são risco

Ligada à diabetes

Doentes com covid-19 mais suscetíveis

É uma infeção rara, causada por microfungos da família dos mucorales, que crescem no solo e em matéria orgânica em decomposição, tal como folhas ou raízes apodrecidas, explica o Centro para a Prevenção e Controlo de Doenças (CDC) . Uma vez no corpo humano, o fungo pode espalhar-se pela corrente sanguínea e afetar vários órgãos.Pode afetar praticamente qualquer parte do corpo. Normalmente ataca a zona nasal e os pulmões, se o fungo entrar por via aérea no corpo. Pode também entrar através de um corte, queimadura ou qualquer outra lesão na pele. Se não for detetada a tempo, pode matar ou causar a perda de visão morte ou dos maxilares. Não é contagiosa e afeta normalmente pessoas que apresentam um sistema imunitário debilitado.Ao entrar pelo nariz, o fungo espalha-se e chega à zona ocular paralisando os músculos à volta das pupilas, o que pode levar à cegueira. Também pode causa meningite se se espalhar para o cérebro.O conselho de investigação médica da Índia pediu aos médicos, no fim de semana, para estarem atentos aos primeiros sinais de mucormicose em doentes diabéticos ou com o sistema imunitário comprometido. Os sintomas iniciais são dor nasal ou bloqueio nasal de um lado da cara, dor de cabeça de um lado, inchaço ou dormência, dor ou perda de dentes.A doença que pode deixar o nariz negro ou levar à sua descoloração, a visão turva ou dupla, provocar dor no peito, dificuldades em respirar e tossir sangue, está muito ligada à diabetes. E a diabete pode ser exacerbada pelo uso de esteroides como a dexametasona, usada no tratamento da covid-19.