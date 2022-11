NordStream: Rússia vai agir contra alegada sabotagem do Reino Unido

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A Rússia diz estar a considerar "novos passos" a tomar após ter acusado o Reino Unido de ser responsável pela sabotagem aos gasodutos Nord Stream 1 e 2. No sábado, dia 29, a acusação surgiu pela primeira vez através do ministério da Defesa russo. Hoje, foi reforçada pelo porta-voz do Kremlin Dmitry Peskov.







Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS

Tópicos NorsStream Ucrânia Rússia guerra noruega mobilização

"Existem provas em como o Reino Unido está envolvido em sabotagem... um ato terrorista contra infraestruturas energéticas vitais", afirmou. "Estas ações não podem ser descartadas. Claro que vamos pensar em mais passos. Definitivamente não pode ficar por aqui."Contudo, o Kremlin não apresentou provas das alegações nem tomou decisões com vista à reparação dos gasodutos.Na mesma intervenção junto dos jornalistas, Dmitry Peskov aludiu ao fim da mobilização parcial decidida pela Rússia para reforçar as tropas presentes na Ucrânia, revelando que não será emitido um decreto presidencial. Sem ele, há receio entre a população em como as mobilizações possam recomeçar, apesar de o Kremlin ter completado os 300 mil reservistas necessários num mês.O anúncio da mobilização, a 21 de setembro, causou a fuga de milhares de homens para países como a Geórgia, Arménia e Cazaquistão.A partir de hoje, o exército norueguês encontra-se num nível de alerta superior, o que significa que há mais efetivos em prontidão operacional caso seja necessária a mobilização devido à guerra. Porém, o grau de alerta é confidencial e pode manter-se durante um ano."Observámos uma escalada na guerra na Ucrânia, estamos a treinar forças ucranianas, a guerra na Ucrânia mudou com a mobilização russa", afirmou o general Eirik Kristoffersen, chefe das Forças Armadas da Noruega. "E ao mesmo tempo, tivemos uma explosão nos gasodutos do mar Báltico e atividade com drones nas plataformas do mar do Norte."