Noiva irlandesa do Estado Islâmico já chegou ao país de origem

Uma cidadã irlandesa que se juntou ao grupo terrorista Estado Islâmico e foi deportada da Turquia com a sua filha de dois anos foi detida à chegada a Dublin. A detenção ocorreu por suspeita de crimes de terrorismo, indicou a polícia à Reuters.A Irlanda aceitou o repatriamento de Lisa Smith, de 38 anos, e da sua filha depois de a Turquia ter começado as deportações de cidadãos estrangeiros ligados ao grupo terrorista Estado Islâmico no início deste mês.A Turquia avança que deteve 287 jihadistas no nordeste da Síria, onde as tropas turcas lançaram uma ofensiva contra a milícia curda YPG em novembro. Os curdos mantinham detidos vários militantes terroristas, e a Turquia garante agora que tem centenas de suspeitos detidos.Há meses que Dublin considera que é uma responsabilidade trazer Smith de volta à Irlanda, e que a principal preocupação é a filha de dois anos. A menina está sob o cuidado de parentes.Lisa Smith era soldado e trabalhou no jacto do governo irlandês. Acompanhou a antiga presidente Mary Robinson e o antigo primeiro-ministro Bertie Ahern em viagens.Converteu-se ao Islão e, em 2015, viajou para a Síria e casou com um jihadista. Em entrevistas, recusou ter-se envolvido em violência, negando ter treinado jovens mulheres para lutarem pelo grupo terrorista. Afirma que nunca matou ninguém.