Onze pessoas baleadas em Nova Orleães, EUA

Onze pessoas foram baleadas este domingo no Bairro Francês de Nova Orleães, Estados Unidos. Dois dos onze feridos encontram-se em estado crítico.





Ainda não foram feitas detenções e as autoridades não esclareceram o motivo do tiroteio.A ocorrência deu-se no bairro comercial de Canal Street, perto de muitos hotéis.A polícia respondeu rapidamente à ocorrência, numa altura em que o patrulhamento fora aumentado devido ao Bayou Classic, um jogo de futebol americano entre duas equipas rivais: o Grambling State e o Southern University.