Nove pessoas esmagadas depois de tiroteio em festa em São Paulo

Mais de 30 mil pessoas assassinadas no Brasil nos primeiros nove meses do ano O Brasil registou uma queda de 22% no número de mortes violentas nos primeiros noves meses do ano, em comparação com o período homólogo de 2018, segundo dados referentes aos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal.

Nove pessoas morreram e sete ficaram feridas após uma perseguição policial com troca de tiros no bairro de Paraisópolis, em São Paulo. As vítimas mortais estavam numa festa funk e foram pisadas e esmagadas entre a confusão, avança o portal G1.A Polícia Militar realizava uma operação no bairro, quando dois homens de mota dispararam contra a força. Fugiram depois para o meio da festa, ainda a disparar, o que causou muita confusão entre os que lá estavam. Enquanto isto, várias pessoas foram pisadas no meio da multidão, sendo que nove delas morreram e sete ficaram feridas.Segundo a mãe de uma adolescente ferida durante a confusão, a polícia já estaria a preparar uma emboscada contra os adolescentes que estavam no baile. Muitos deles, como foi o caso da sua filha, foram atacadas com golpes de cassete e até garrafas. No entanto, a polícia afirma que só foi obrigada a intervir quando foram disparados tiros contra os agentes.