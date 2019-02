O Reino Unido decidiu retirar a cidadania a Shamima Begum, que em 2015 se junto ao autoproclamado Estado Islâmico e agora pretende regressar a casa, juntamente com o filho que nasceu no passado sábado. Uma decisão que deixou a jovem, atualmente com 19 anos de surpreendida e de "coração partido".

"Não sei o que dizer. Estou um pouco chocada. É um bocado irritante e frustrante", disse Shamima em declarações à ITV News, onde considerou a decisão "injusta" não só para sim, como também para o filho recém-nascido. A "noiva do ISIS" vive agora num campo de refugiados no norte da Síria, onde este sábado foi mãe pela terceira vez: os dois primeiros filhos morreram pequenos de doenças provocadas pela subnutrição. Shamima casou-se com um jovem holandês de 27 anos que se tinha convertido ao islamismo, poucos dias depois de ter chegado à Síria. Esteve com ele até há duas semanas. O seu marido entregou-se a um grupo de combatentes sírios e a jovem foi para um campo de refugiados onde se encontram outras 39 mil pessoas.

A decisão foi comunicada à família numa carta assinada pelo ministro do Interior, Sajid Javid, onde se sugeriu que Begum tentasse pedir nacionalidade ao Bangladesh, devido às ligações dos pais ao país. Mas Shamima diz nunca ter estado no país. "É como se me partisse o coração ler a carta. Quando falei com a minha família em Baghouz, eles deram a entender que seria mais fácil regressar ao Reino Unido. É difícil de engolir [esta decisão]".

"Já ouvi que outras pessoas estão a ser mandadas de volta para o Reino Unido, por isso não entendo porque sou diferente. Será apenas porque tive nas notícias há quatro anos?", questionou na mesma entrevista.

Um advogado da família de Shamima Begum, Tasnime Akunjee, relevou através da rede social Twitter que a família está "muito desiludida com a intenção do Ministério do Interior de emitir uma ordem para privar Shamima da sua cidadania" e está a "considerar todos os meios legais para contestar essa decisão". Mas essa pode não ser a única solução. "Outra opção que posso considerar com a minha família é o facto do meu marido ser holandês e ter família na Holanda", explicou: "Talvez possa pedir cidadania à Holanda. Se ele for enviado para uma prisão aí, eu posso esperar lá por ele".

A decisão do governo britânico foi condenada pelo Partido Trabalhista, mas não foi totalmente surpreendente. Na segunda-feira, o ministro do Interior, Sajid Javid, disse no parlamento que se estima em cerca de 900 cidadãos britânicos que terão viajado para se envolver nos conflitos no Iraque e Síria."Muito simplesmente, se alguém apoia o terrorismo, deve sofrer as consequências", determinou.

Numa entrevista, na passada quinta-feira, ao The Times, a "noiva" do ISIS falou pela primeira vez sobre a sua vida com o Estado Islâmico. "Vi cabeças decapitadas" em caixotes do lixo e "foi algo que não me incomodou", contou. "Não sou a mesma aluna tonta de 15 anos que fugiu de Bethnal Green há quatro anos. Não me arrependo de ter vindo para aqui", disse ainda.

Mas Shamima tornou-se ainda mais alvo de críticas depois de ter comparado o atentado que matou 22 pessoas, a 22 de maio de 2017, durante um concerto de Ariana Grande em Manchester, com as "mulheres e crianças [que vivem em território controlado pelo ISIS] mortas agora injustamente por bombardeamentos" da coligação internacional que combate os jihadistas. "É, na verdade, uma questão com dois lados porque crianças e mulheres estão a ser mortas no Estado Islâmico agora mesmo e [esse ataque] é uma espécie de retaliação. A justificação do ISIS é que foi uma retaliação; então, considero uma justificação justa".

Uma opinião que indignou os familiares das vítimas, que integravam um público constituído por grande número de crianças e adolescentes. "Não consigo lidar com a possibilidade de ela poder ser aceite de volta. Esse pensamento deixa-me doente", assumiu em declarações ao The Sun, esta terça-feira, Charlotte Campbell, que perdeu a filha Olivia (15 anos) no atentado. Uma opinião secundada pelo sobrevivente Phil Dick para quem a opinião de Shamina "demonstra quão depravados são os apoiantes do ISIS e o motivo pelo qual nenhum deles deve ser aceite de volta".

Alex Kiss tem 21 anos e teve que passar a criar a irmã, Patricia, depois dos seus pais morreram na explosão dentro da Manchester Arena. "Acho que ela compara dois temas que não são passíveis de comparações", disse durante uma entrevista televisiva à ITV, onde acusou Begum de "não estar a ser honesta". "A única razão para ela querer voltar é não poder ficar onde está", atirou.