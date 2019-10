O alegado alto funcionário da Casa Branca que em setembro do ano passado escreveu um artigo de opinião anónimo onde revelava "fazer parte da resistência silenciosa" da administração Trump vai editar um livro no próximo mês.O livro The Warning será lançado a 19 de novembro e está a ser promovido como "um retrato sem precedentes dos bastidores da presidência de Trump". O autor vai continuar anónimo e a editora será a Javelin que representa também o antigo diretor do FBI James B. Comey, avança o The New York Times O autor disse ainda que não pretendia enriquecer com este livro e que ia até doar parte das receitas a associações que liutam por uma imprensa mais forte e livre. "O autor de The Warning recusou a hipótese de um avanço pecuniário de sete dígito [na casa dos milhões de dólares] e pretende doar uma parte das receitas à Associação de Correspondentes da Casa Branca e a outras organizações que lutam por uma imprensa livre que lute pela verdade", pode ler-se num comunicado citado pelo jornal norte-americnao.O responsável de comunicação da Casa Branca afirmou, depois da publicação do comunicado que anunciava o livro: "É preciso muita coragem para escrever um livro anonimamente".Em setembro de 2018, era publicado nas páginas do New York Times um artigo de opinião escrito por um membro da administração de Donald Trump que não se quis identificar e que assumia fazer "parte da resistência silenciosa" que trabalha na Casa Branca. O autor afirmava não estar sozinhos e que na verdade uma série de altos funcionários trabalhavam de forma ativa para frustrar algumas das decisões de Trump.Desde então dezenas de meios de comunicação dedicaram-se a tentar encontrar o autor do famigerado artigo de opinião, tendo inclusivamente durante uns tempos recaído a suspeita sobre o vice-presidente Mike Pence.Este livro surge numa altura em que a administração Trump está sob alta pressão, com um processo de impeachment a balançar sobre o presidente dos EUA.