O vice-presidente dos EUA, Mike Pence, nega com veemência ser o autor do artigo de opinião anónimo publicado no jornal The New York Times que pedia a destituição de Donald Trump do cargo da presidência.A suspeita de que seria Pence o autor do artigo foi rapidamente avançada já que, no caso de Trump ser destituído, será o vice-presidente a assegurar a presidência. No entanto, o republicano afirmou que não foi ele a escrever o artigo anónimo para o jornal norte-americano. "Nunca. Porque faria isso?" disse, em declarações à CBS, depois de ter já abordado o tema na sua conta oficial da rede social Twitter."É apenas uma tentativa óbvia para distrair as atenções do boom da economia e o recorde de sucesso" desta presidência, afirmou o vice-presidente norte-americano em declarações ao programa Face of the Nation.O político assegurou à estação televisiva que ninguém está a tentar tirar Donald Trump do poder, mas não descartou o artigo, apesar de apontar críticas ao The New York Times. "O que posso dizer? É uma desgraça. Acho que o autor e, francamente, também o New York Times deviam ter vergonha", disse Pence que negou a possibilidade de ter sido alguém da sua equipa a escrever o editorial que criticava profundamente a actuação da actual administração norte-americana."Estou 100% confiante que ninguém da equipa vice-presidencial está envolvido neste editorial anónimo. Conheço os meus funcionários. Acordam todos os dias e são dedicados, tanto como eu, a promover a agenda do Presidente e a apoiar tudo o que o Presidente Trump está a fazer pelas pessoas deste país", assegurou Pence durante o programa.Pence considera ainda que o autor do artigo deve pedir a sua demissão. Segundo Pence, essa era "a coisa honrada a fazer".Segundo a 25ª emenda à Constituição norte-americana, a destituição do Presidente pode ser evocada pelo vice-Presidente com o apoio de oito secretários de Estado. Se o Presidente resistir a esta atitude inédita na história norte-americana, deve ser feita uma votação do Congresso e a decisão é tomada consoante os deputados.Na quarta-feira, o jornal norte-americano The New York Times publicou um artigo de opinião anónimo que critica abertamente Donald Trump, ali descrito como amoral, "anti comércio e antidemocrático", e as suas decisões "imaturas, mal informadas e ocasionalmente imprudentes". O artigo anónimo foi escrito por alguém de dentro da administração Trump.O texto dá conta de um movimento de "resistência", formado por "funcionários da sua administração" e não por "figuras políticas da esquerda", que pretende anular algumas das políticas do Presidente norte-americano consideradas mais gravosas.