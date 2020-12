As negociações do Brexit entre a União Europeia e o Reino Unido vão continuar, avança o jornal britânico The Guardian. Num comunicado conjunto, o primeiro-ministro Boris Johnson e a presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen indicam ter discutido os "tópicos mais importantes por resolver" numa conversa telefónica."As nossas equipas de negociação trabalharam dia e noite nos últimos dias. E apesar da exaustão após quase um ano de negociações, apesar do facto de terem sido ultrapassadas datas várias vezes, pensamos que é responsável a este ponto um maior esforço", indica o comunicado."Nós pedimos aos nossos negociadores para continuarem as conversações e para ver se é possível alcançar um acordo mesmo nesta fase tão avançada." As negociações entre as equipas lideradas por David Frost, do Reino Unido, e Michel Barnier, do lado da UE, decorreram até à meia-noite este sábado e recomeçaram às nove da manhã em Bruxelas.Quinta-feira, a Comissão Europeia publicou planos de contingência para que não sejam interrompidas a circulação rodoviária, o tráfego aéreo e as atividades de pesca.O Reino Unido abandonou a UE a 31 de janeiro, tendo entrado em vigor medidas transitórias que caducam no próximo dia 31.Na ausência de um acordo, as relações económicas e comerciais entre o Reino Unido e a UE passam a ser regidas pelas regras da Organização Mundial do Comércio (OMC) e com a aplicação de taxas aduaneiras e quotas de importação, para além de mais controlos alfandegários e regulatórios.Para além das pescas, mantêm-se as divergências entre Londres e Bruxelas sobre questões de concorrência e de resolução de litígios.