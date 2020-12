Angela Merkel anunciou este domingo que os governos federal e estatais concordaram aplicar restrições mais pesadas na Alemanha para impedir a propagação do novo coronavírus. Entre as medidas, inclui-se o fecho da maioria das lojas desde esta quarta-feira, dia 16, até 10 de janeiro. As escolas também serão encerradas durante esse período.A Reuters teve acesso a uma primeira versão da proposta de Merkel, que permite apenas aos supermercados e farmácias, bem como aos bancos, manterem-se abertos.Às empresas, será pedido que encerrem operações ou que coloquem os funcionários em teletrabalho. A venda de fogo de artifício será banida.Há seis semanas que a Alemanha vive um confinamento parcial, com os bares e restaurantes fechados, ao passo que lojas e escolas se mantiveram abertas. Algumas regiões já impuseram medidas mais pesadas face ao crescimento das infeções.Na proposta, salienta-se que a aproximação do Natal significa que o "número de casos está a aumentar de novo". "Por isso, é necessário tomar mais medidas para restringir os contactos", lê-se.O número de infeções e mortes por covid-19 tem atingido recordes nos últimos dias.