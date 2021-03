"Hoje começamos o nosso plano para que todos os navios passem o Canal", disse Mohab Mamish, assessor do presidente do Egito para o Canal do Suez, afirmando que pode demorar uma semana até que todos os navios atualmente parados consigam atravessar o Canal.

Navio encalhado já está a flutuar no Canal do Suez

Depois de estar totalmente encalhado durante mais de cinco dias, o porta-contentores Ever Given começou flutuar na madrugada desta segunda-feira, confirmou a Autoridade do Canal do Suez, mas ainda são necessários mais trabalhos para que o navio de 400 metros retome a sua rota.







Canal do Suez - porta contentores EverGiven EPA

reorientada 80% na direção certa".

Aproveitando a maré no local, o Ever Given já se moveu "102 metros para a costa", segundo a autoridade, com a sua posição a ser "

"Os esforços serão retomados quando o fluxo de água aumentar novamente, a partir das 11h30 horário local (10h30 em Lisboa), para colocar a embarcação a flutuar completamente, de modo a reposicioná-la no meio do canal", afirmou o diretor da Autoridade do Canal do Suez, Shoei Kisen, à AFP.



O assessor do presidente do Egito para o Canal do Suez, Mohab Mamish, adiantou, no entanto, que pode demorar uma semana até que todos os navios atualmente parados consigam atravessar o Canal.

O Canal do Suez, no Egito, é uma das rotas intercontinental mais usadas por navios de grande porte, sendo ponto de passagem de cerca de 12% do comércio mundial.