Sábado – Pense por si

Mundo

Narges Mohammadi, laureada com Nobel da Paz em 2023, volta a ser detida no Irão

Renata Lima Lobo 16:45
As mais lidas

Apoiantes de Mohammadi dizem que a ativista foi detida durante um memorial. Estava em liberdade condicional.

“A Fundação Narges apela à libertação imediata e incondicional de todas as pessoas detidas que participavam numa cerimónia memorial para prestar homenagem e demonstrar solidariedade”, lê-se num comunicado citado pela Associated Press (AP) esta sexta-feira. Entre os detidos, estará Narges Mohammadi, ativista iraniana laureada com o Prémio Nobel da Paz em 2023.

Narges Mohammadi
Narges Mohammadi AP Photo/Vahid Salemi, File

Mohammadi participava numa cerimónia em Mashhad - localidade a 680 km de Teerão - em memória de Khosrow Alikordi, um advogado de direitos humanos que recentemente foi encontrado morto no seu escritório. Imagens publicadas pela fundação mostram a Nobel da Paz sem hijab, rodeada por uma multidão.

A ativista tem enfrentado várias penas de prisão desde 1998, e a sua mais recente condenação data de 2021, ano em que Mohammadi foi acusada de conspiração contra a segurança do Estado e propaganda contra o governo do Irão, tendo cumprido uma pena de 13 anos e nove meses. Mohammdi encontra-se em liberdade condicional desde dezembro de 2024, por motivos de saúde, na sequência de uma “lesão óssea que foi removida da sua perna em novembro”, revelou em fevereiro a Free Narges Coalition, necessitando de “sessões de fisioterapia para recuperação da cirurgia e cuidados cardíacos especializados”.

As autoridades iranianas ainda não comentaram a detenção da ativista de 53 anos.

Mulheres correm maratona no Irão sem véu e dois organizadores da prova acabam detidos
Leia Também

Mulheres correm maratona no Irão sem véu e dois organizadores da prova acabam detidos

Nobel da Paz detida no Irão pede apoio internacional para acabar com regime
Leia Também

Nobel da Paz detida no Irão pede apoio internacional para acabar com regime

Tópicos Detenção Cerimónia Prisão Narges Mohammadi Associated Press Mexede Teerão
Investigação
Opinião Ver mais
Gonçalo Levy Cordeiro
Gonçalo Levy Cordeiro

Greve geral ou prova de vida sindical?

Estes movimentos, que enchem a boca com “direitos dos trabalhadores” e “luta contra a exploração”, nunca se lembram de mencionar que, nos regimes que idolatram, como Cuba e a Venezuela, fazer greve é tão permitido como fazer uma piada com o ditador de serviço.

Carlos Torres
Carlos Torres

Como preparar a reforma

O que deve fazer para quando chegar a altura da reforma e como se deve manter ativo. E ainda: reportagem na Síria; ao telefone com o ator Rafael Ferreira.

Menu shortcuts

Narges Mohammadi, laureada com Nobel da Paz em 2023, volta a ser detida no Irão