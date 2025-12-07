Mulheres correm maratona no Irão sem véu e dois organizadores da prova acabam detidos

Dois organizadores de uma maratona no Irão, realizada na última sexta-feira, foram detidos por terem autorizado a presença de mulheres sem o hijab na corrida.



A obrigatoriedade do hijab continua a ser motivo de debate na sociedade iraniana AP

Segundo a BBC, cerca de duas mil mulheres e três mil homens participaram, separadamente, na prova e muitas das 'atletas' não usaram propositadamente o véu ou qualquer outro tipo de cobertura na cabeça, o que gerou controvérsia no país.

Alguns progressistas aplaudiram a decisão das mulheres em não aceitarem as restrições das autoridades sobre o que podem ou não vestir, mas os conservadores encararam o sucedido como algo inaceitável. Aliás, a realização da própria maratona gerou contestação por parte da liderança teocrática do país.

A questão do hijab continua no centro do debate na sociedade iraniana, com o surgimento de cada vez mais opositores à obrigatoriedade de as mulheres terem de cobrir os cabelos.

Mas nota-se que as coisas começam a mudar no país, pois há alguns anos a visão de duas mil mulheres iranianas em trajes desportivos a participar num evento como este, mesmo estando separadas dos atletas masculinos, teria sido visto como uma transgressão imperdoável.

Iran’s Athletics Federation tried to stop the marathon because women refused to wear hijab, and failed.

5,000 runners on Kish Island said “No” to forced veiling.

To Western media: this isn’t reform.

Khamenei just ordered a harsher crackdown, yet women keep resisting.

As one woman… pic.twitter.com/2cN531edrg — Masih Alinejad ??? (@AlinejadMasih) December 5, 2025