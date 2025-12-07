Sábado – Pense por si

Mulheres correm maratona no Irão sem véu e dois organizadores da prova acabam detidos

Isabel Dantas 07 de dezembro de 2025 às 09:46
Evento contou com cinco mil participantes.

Dois organizadores de uma maratona no Irão, realizada na última sexta-feira, foram detidos por terem autorizado a presença de mulheres sem o hijab na corrida.

A obrigatoriedade do hijab continua a ser motivo de debate na sociedade iraniana
A obrigatoriedade do hijab continua a ser motivo de debate na sociedade iraniana AP

Segundo a BBC, cerca de duas mil mulheres e três mil homens participaram, separadamente, na prova e muitas das 'atletas' não usaram propositadamente o véu ou qualquer outro tipo de cobertura na cabeça, o que gerou controvérsia no país.

Alguns progressistas aplaudiram a decisão das mulheres em não aceitarem as restrições das autoridades sobre o que podem ou não vestir, mas os conservadores encararam o sucedido como algo inaceitável. Aliás, a realização da própria maratona gerou contestação por parte da liderança teocrática do país.

A questão do hijab continua no centro do debate na sociedade iraniana, com o surgimento de cada vez mais opositores à obrigatoriedade de as mulheres terem de cobrir os cabelos.

Mas nota-se que as coisas começam a mudar no país, pois há alguns anos a visão de duas mil mulheres iranianas em trajes desportivos a participar num evento como este, mesmo estando separadas dos atletas masculinos, teria sido visto como uma transgressão imperdoável.

